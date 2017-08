UN - Venezuela verletzt wohl gezielt Menschenrechte von Demonstranten

Genf (Reuters) - Die Vereinten Nationen werfen den venezolanischen Sicherheitskräften umfangreiche und offenbar gezielte Verletzungen der Menschenrechte von regierungskritischen Demonstranten vor.

Es werde "systematisch exzessive Gewalt angewandt, um Demonstrationen zu behindern, Widerspruch zu auszuschalten und Angst zu erzeugen", hieß es unter Berufung auf Augenzeugen in einem Bericht, der am Mittwoch vom Büro des Hochkommissars für Menschenrechte veröffentlicht wurde. Es handle sich offenkundig nicht um die illegalen Handlungen einzelner Beamte. Hochkommissar Seid Ra'ad al-Hussein sagte vor Journalisten, die Demokratie in Venezuela sei "gerade noch am Leben, wenn sie überhaupt noch lebt".

Dem Bericht zufolge sind seit April 124 Menschen bei den Protesten getötet worden. In 73 Fällen seien die Sicherheitskräfte oder regierungstreue Gruppen verantwortlich, in 51 Fällen sei der Hintergrund noch unklar. Die Regierung habe erklärt, es seien neun Mitglieder der Sicherheitskräfte ums Leben gekommen und vier weitere Menschen durch Demonstranten getötet worden. Von den mehr als 5000 Menschen, die seit April festgenommen worden seien, dürften zum 31. Juli noch mehr als 1000 in Haft gewesen sein. Die Regierung von Präsident Nicolas Maduro müsse willkürlich festgenommene Demonstranten freilassen.

Venezuela leidet unter einer hohen Inflation sowie Engpässen bei Nahrungsmitteln und Medikamenten. Das Opec-Mitglied steckt seit der Wahl 2015 in einer politischen Krise. Zuletzt hatte sich der Konflikt zwischen dem von der Opposition beherrschten Parlament und der neuen Verfassungsversammlung verschärft. Maduro spricht von einem bewaffneten Aufstand von Gegnern, die von den USA unterstützt würden und den Öl-Reichtum des Landes unter ihre Kontrolle bringen wollten.

Bericht des Hochkommissars (Englisch) http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=22007&LangID=E

