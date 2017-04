Ungarn verteidigt in Brüssel Hochschulgesetz - USA besorgt

Brüssel/Budapest (Reuters) - Die ungarische Regierung hat die umstrittenen neuen Regeln für ausländische Hochschulen vor Beratungen mit der EU-Kommission verteidigt.

Ungarn wolle die Autonomie von Universitäten nicht schwächen oder diese schließen, sagte Bildungsstaatssekretär Laszlo Palkovics am Dienstag in Brüssel. Das gelte auch für die Hochschule des US-Milliardärs George Soros in Budapest. Die Demonstranten, die gegen das neue Gesetz in der ungarischen Hauptstadt auf die Straße gingen, seien durch falsche Informationen in die Irre geführt worden.

Palkovics traf sich in Brüssel mit dem aus Ungarn stammenden EU-Bildungskommissar Tibor Navracsics und dem Ersten Vizepräsidenten der Kommission, Frans Timmermans. Die Brüsseler Behörde berät am Mittwoch über das Thema. Einem Sprecher der EU-Kommission zufolge geht es dabei auch um eine Anti-EU-Kampagne von Ministerpräsident Viktor Orban in seinem Land unter dem Schlagwort "Stoppt Brüssel".

In Budapest äußerte sich der US-Diplomat Hoyt Yee besorgt, dass das ungarische Gesetz "eindeutig" die Universität von Soros ins Visier nehme und die amerikanisch-ungarische Einrichtung bedrohe. Das ungarische Parlament hatte vorige Woche ein neues Gesetz verabschiedet, das zahlreiche Auflagen für ausländische Hochschulen vorsieht. Den neuen Vorgaben zufolge müssen ausländische Hochschulen neben einem Standort in Budapest auch eine Niederlassung in ihrem Heimatland haben. Die Zentraleuropäische Universität von Soros hat dagegen nur einen Sitz in Ungarn.