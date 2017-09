Unicredit signalisiert Interesse an der Commerzbank - Agentur

FRANKFURT (Dow Jones)--Die italienische Bank Unicredit ist einem Agenturbericht zufolge an der Commerzbank interessiert. Vertreter des Instituts hätten gegenüber der Bundesregierung Interesse signalisiert, berichtete die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. In dem Bericht hieß es aber auch, der Kontakt sei bisher informell und in einem frühen Stadium, ein Deal erst mittelfristig möglich. Die Commerzbank-Aktie legte am Nachmittag deutlich zu und ging mit einem Plus von 2,4 Prozent aus dem Handel.

Von Unicredit war unmittelbar keine Stellungnahme zu erhalten. Ein Sprecher der Commerzbank lehnte einen Kommentar ab. Beim Bundesfinanzministerium (BMF) war zunächst niemand zu erreichen. Am Nachmittag hatte BMF-Sprecher Dennis Kolberg betont, dass der Bund seine Beteiligung an der Commerzbank AG zu einem geeigneten Zeitpunkt verkaufen und damit einen guten Erlös für die Staatskasse erzielen wolle. "Wir haben immer wieder darauf hingewiesen, dass der Bund seine Beteiligung nicht für ewig halten wird, und dass wir für den Steuerzahler ein gutes wirtschaftliches Ergebnis erzielen wollen", sagte er.

"Vertreter des BMF werden zu diversen Themen und Anlässen von Finanzinvestoren kontaktiert", erklärte er auf die Frage, ob es in jüngster Zeit Interessensbekundungen für die Übernahme des Bundesanteils an der Bank gegeben habe. Zu einzelnen Gesprächen äußere man sich aber nicht. Bereits Anfang August hatte die Wirtschaftswoche geschrieben, der Bund sondiere Optionen für seinen Anteil von 15,6 Prozent an der Commerzbank.

September 20, 2017 13:58 ET (17:58 GMT)