Union liegt in Wählergunst 15 Prozentpunkte vor SPD

BERLIN (Dow Jones)--CDU und CSU enteilen der SPD in den Umfragen immer weiter. Im neuesten stern-RTL-Wahltrend beträgt der Abstand mittlerweile 15 Prozentpunkte. Die Union gewinnt im Vergleich zur Vorwoche einen Prozentpunkt hinzu auf nun 39 Prozent, während die SPD einen Punkt auf 24 Prozent einbüßt.

Auch die FDP gibt einen Punkt ab auf 8 Prozent und liegt damit gleichauf mit den Grünen, die sich um einen Zähler verbessern können. Die Linke liegt weiterhin bei 8 Prozent, die AfD bei 7 Prozent.

Bei der Kanzlerpräferenz führt Angela Merkel aktuell 30 Prozentpunkte vor SPD-Herausforderer Martin Schulz. Wenn der Kanzler direkt gewählt werden könnte, würden sich 53 Prozent aller Wahlberechtigten für Merkel entscheiden - ein Punkt mehr als in der Vorwoche - und 23 für den SPD-Spitzenmann.

June 07, 2017

