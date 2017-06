Union steigt in Umfrage auf 39 Prozent

Berlin (Reuters) - Der Höhenflug von CDU und CSU hält einer Umfrage zufolge an.

Die Union kann um einen Punkt zulegen und kommt bei der Sonntagsfrage auf 39 Prozent, wie die am Donnerstag veröffentlichte Erhebung von Infratest dimap für die ARD ergab. Zuletzt hatte das Institut einen so hohen Wert im Januar 2016 ermittelt. Für die SPD würden sich demnach 24 Prozent der Wähler entscheiden, während die FDP auf neun und Linke sowie AfD auf je acht Prozent kommen.

Die Grünen, die am Freitag in Berlin zu einem Parteitag zusammenkommen, sehen die Demoskopen bei sieben Prozent. Noch im vergangenen Jahr erreichten sie das Doppelte. Der Umfrage zufolge denken 57 Prozent der Bürger, dass die Partei heute nicht mehr so wichtig ist, weil sich auch politische Rivalen um den Umwelt- und Klimaschutz kümmern. Jeder Dritte (32 Prozent) meint, die Grünen wollten den Menschen vorschreiben, wie man zu leben habe. Ernüchtert zeigen sich die Befragten über das Führungspersonal: Nur 16 Prozent halten es für überzeugend.