Union verliert in Emnid-Umfrage leicht - AfD auf Platz drei

Berlin (Reuters) - Union und SPD drohen der letzten Emnid-Umfrage vor der Bundestagswahl am Sonntag zufolge empfindliche Verluste gegenüber ihren Wahlergebnissen von 2013.

In der am Freitag veröffentlichten Befragung für die Zeitung "Bild am Sonntag" verliert die Union zur Vorwoche einen Zähler auf 35 Prozent. Sie läge damit 6,5 Prozentpunkte unter ihrem Wahlresultat von 2013. Die SPD erreicht in der Umfrage erneut nur 22 Prozent: Das entspräche gegenüber 2013 einem Minus von 3,7 Prozentpunkten.

In der Emnid-Umfrage kommt die AfD unverändert auf elf Prozent. Sie würde damit aus dem Stand als drittstärkste Kraft in den neuen Bundestag einziehen. Mit neun Prozent wie in der Vorwoche würde der FDP die Rückkehr in den Bundestag gelingen. Unverändert zur Vorwoche bleiben auch die Linke mit zehn Prozent (Wahl 2013: 8,6 Prozent) und die Grünen mit acht (8,4) Prozent. Auf sonstige Parteien entfallen in der Umfrage fünf Prozent.

Für den Sonntagstrend hat das Meinungsforschungsinstitut Emnid zwischen dem 14. und 21. September 1994 repräsentativ ausgewählte Personen befragt.