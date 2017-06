Union will Kabinettsbeschluss zu Incirlik-Abzug am Mittwoch

Berlin (Reuters) - Die Bundesregierung muss nach den Worten des CDU-Verteidigungspolitiker Henning Otte bereits am Mittwoch den Abzug der Bundeswehr aus Incirlik beschließen.

"Für die CDU/CSU ist klar, dass wir aus Incirlik abziehen müssen - auch wenn wir dort militärisch gut aufgehoben waren", sagte Otte am Montag der Nachrichtenagentur Reuters. "Das parlamentarische Besuchsrecht für uns ist unverzichtbar." Das Verteidigungsministerium sei auf eine Verlegung vorzugsweise nach Jordanien gut vorbereitet.

"Bundesaußenminister Sigmar Gabriel ist mit seinen Gesprächen in der Türkei krachend gescheitert", kritisierte der CDU-Politiker. "Die Bundesregierung muss nun in der kommenden Kabinettssitzung am Mittwoch eine Entscheidung treffen." Otte kritisierte, dass die SPD ihren "sicherheitspolitischen Kompass" verloren habe. So habe die SPD-Fraktion bereits den Abzug aus Incirlik beschlossen, obwohl sie gewusste habe, dass Gabriel noch einmal mit der türkischen Regierung verhandeln würde. Der Außenminister (SPD) erklärte bei einem Türkei-Besuch die Gespräche zu Incirlik für gescheitert.