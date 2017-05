Koalition streitet über Zeitpunkt für Truppenabzug aus Türkei

Berlin (Reuters) - Die Koalition streitet über den richtigen Zeitpunkt für den Abzug der deutschen Soldaten vom türkischen Luftwaffenstützpunkt Incirlik.

Während die SPD am Dienstag einen Beschluss noch in dieser Woche forderte, will die Union weiter mit der Türkei über Besuchsrechte für deutsche Abgeordnete reden. "Jetzt sollen noch einmal Gespräche geführt werden", sagte Kanzlerin Angela Merkel . Aus Sicht der Sozialdemokraten ist der Bogen bereits überspannt. SPD-Chef Martin Schulz sagte, das Verhalten von Präsident Recep Tayyip Erdogan gegenüber Deutschland sei "beispiellos in der internationalen Politik". Um Außenminister Sigmar Gabriel nicht in den Rücken zu fallen, lehnte er Gespräche aber nicht ab. Gabriel sagte, er strebe sobald wie möglich ein Treffen in Ankara an, es gebe aber noch keinen Termin.

Als Koalitionspartner können Union und SPD im Bundestag nur gemeinsam abstimmen. Die Türkei hat deutschen Abgeordneten wiederholt die Reise nach Incirlik verweigert. Merkel hatte zwar den Abzug der Soldaten und Tornados angekündigt, falls die Türkei nicht einlenkt. Die Frage ist allerdings, wie viele Gesprächsversuche noch unternommen werden sollen. Die Soldaten unterstützen die internationale Koalition im Kampf gegen den IS.

Merkel sagte, die Unions-Fraktion sei der Meinung, dass mit Blick auf Gespräche des deutschen und des türkischen Außenminister noch keine Entscheidung getroffen werden solle. Sie habe selbst aber klar gemacht, dass die Parlamentarier Zugang zu deutschen Soldaten haben müssten. Ansonsten müsse die Bundeswehr aus dem türkischen Standort abziehen "Wir werden dann in Richtung der nächsten Sitzungswochen, also noch während des Parlamentsrhythmus, eine Entscheidung treffen, wie es weitergeht." Der parlamentarische Geschäftsführer der CDU/CSU-Fraktion, Michael Grosse-Brömer, sagte, es bestehe kein Zeitdruck, weil der Truppenabzug ohnehin Monate dauern würde.

HEIL: NICHT VON TÜRKEI AN NASE HERUMFÜHREN LASSEN

Aus Sicht der SPD könnten die Gespräche mit der Türkei allerdings auch nach einem Rückzugsbeschluss des Bundestags fortgesetzt werden - und dieser bei einem Einlenken der Türkei revidiert werden. Der designierte SPD-Generalsekretär Hubertus Heil sagte, man dürfe sich von der Türkei nicht auf der Nase herumtanzen lassen. Schulz sagte: "Incirlik muss so beantwortet werden, dass wir die Soldaten abziehen." Einen entsprechenden Beschluss wollte die SPD-Fraktion am Nachmittag fassen.

SPD-Fraktionschef Thomas Oppermann sagte, die SPD werde Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) auffordern, sofort einen Plan zur Verlegung der Soldaten zu erarbeiten. Die Spannungen in den deutsch-türkischen Beziehungen waren zuletzt durch die Gewährung von Asyl für türkische Militärs gewachsen. Schulz sagte, dies zu verknüpfen mit der Erlaubnis von Abgeordnetenbesuchen sei beispiellos, schließlich gehörten beide Länder der Nato an und die Türkei wolle der EU beitreten.

"Dies ist keine Entscheidung gegen die Türkei. Es ist vielmehr eine Entscheidung für unsere Verfassung und für unsere Soldaten", sagte Oppermann. Die Bundeswehr sei eine Parlamentsarmee und werde nur nach Beschluss der Abgeordneten im Ausland eingesetzt. Deswegen sei es wichtig, dass die Soldaten von den Parlamentariern besucht werden könnten.

Gabriel sagte, der SPD-Fraktionsbeschluss stehe nicht im Widerspruch zu Bestrebungen, mit der Türkei erneut zu verhandeln. "Ich bin ja dankbar, dass der Beschluss der Fraktion umfasst, dass die SPD-Bundestagsfraktion auch der Überzeugung ist, dass die Bundesregierung selbstverständlich weiter versuchen soll, dauerhafte Lösungen zu finden", sagte er: "Ob uns das gelingt, werden wir sehen."