Unionsfraktionchef Kauder gegen Fahrverbote für Dieselautos

Berlin (Reuters) - Unionsfraktionschef Volker Kauder warnt vor Fahrverboten für Diesel-Fahrzeuge.

"Ohne den Diesel werden wir das Klimakiller-Gas CO2 nicht gut reduzieren können", sagte Kauder der "Rheinischen Post" (Freitagausgabe). Die Nachteile des Diesels - vor allem der höhere Ausstoß von Stickoxiden - bekomme die Industrie mit moderner Abgas-Technik immer besser in den Griff. "Der Diesel muss optimiert und nicht schlecht geredet werden", sagte der CDU-Politiker. Das Gerede von Fahrverboten für Diesel-Fahrzeuge müsse aufhören, dann kauften die Leute auch wieder mehr neue und damit saubere Diesel.

Die schwarz-grüne Landesregierung von Baden-Württemberg hatte wegen überhöhter Stickoxid- und Feinstaubwerte in Stuttgart zeitweise Fahrverbote ab 2018 beschlossen. Die Autoindustrie lehnt Fahrverbote ab. Sie fürchtet, dass darunter das durch den VW-Skandal beschädigte Image von Dieselautos weiter leidet. Das würde sie bei der Einhaltung der strengeren Grenzwerte in der EU für Kohlendioxid (CO2) in die Bredouille bringen. Dieselwagen verbrauchen 15 bis 20 Prozent weniger Kraftstoff als vergleichbare Benziner. Die Autobauer brauchen einen großen Diesel-Anteil, um die schärferen CO2-Vorschriften in der EU nach 2020 zu erfüllen.