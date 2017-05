UPDATE/Arbeitslosenzahl sinkt auch im April deutlicher als erwartet

-- Rückgang um 93.000 auf 2,569 Millionen

BERLIN (Dow Jones)--Der Arbeitsmarkt in Deutschland hat sich im April erneut günstiger entwickelt als erwartet. Wie die Bundesagentur für Arbeit (BA) bekanntgab, sank die Arbeitslosenzahl um 93.000 Personen. Damit sind nun 2,569 Millionen Menschen ohne Beschäftigung. Die Arbeitslosenquote verringerte sich um 0,2 Prozentpunkte auf 5,8 Prozent. Im März war die Zahl der Arbeitslosen bereits um 100.000 Personen zurückgegangen.

"Mit der anhaltenden Frühjahrsbelebung ist die Zahl der arbeitslosen Menschen im April erneut deutlich gesunken", sagte der BA-Vorstandsvorsitzende Detlef Scheele. "Die gute Entwicklung am Arbeitsmarkt setzt sich damit fort."

Saisonbereinigt ist die Arbeitslosenzahl im Vergleich zum Vormonat um 15.000 gesunken. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten lediglich einen Rückgang um 10.000 Personen erwartet. Gegenüber dem Vorjahr waren im April 175.000 Menschen weniger arbeitslos gemeldet. Im März war die Zahl der Arbeitslosen saisonbereinigt um 29.000 gesunken und im Februar um 16.000, wie die BA korrigierte. Vergangenen Monat hatte sie ein Minus von zunächst 30.000 für März und 17.000 für Februar ausgewiesen.

Nahles findet neue Zahlen erfreulich Die saisonbereinigte Arbeitslosenquote verharrte im April bei 5,8 Prozent, was den Erwartungen der Ökonomen entsprach. Bei der Saisonbereinigung werden jahreszeitliche Schwankungen zum Beispiel durch übliche Wettereinflüsse herausgerechnet.

Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles (SPD) zeigte sich zufrieden mit der Entwicklung. "Die aktuellen Arbeitsmarktzahlen aus Nürnberg sind höchst erfreulich", erklärte sie. Die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung ist auf Rekord-Niveau und habe noch einmal zugelegt. "Und diese Entwicklung kann weiter gehen, denn die Beschäftigungstrends sind gut, und es gibt weiter mehr als eine Million offene Stellen." Erfreulich sei auch, dass die Arbeitslosigkeit weiter rückläufig sei.

Die Zahl der Langzeitarbeitslosen sei mittlerweile deutlich unter eine Million gesunken, betonte Nahles. Gleichzeitig gebe es aber eine Gruppe von Arbeitslosen, die keine realistische Chance auf reguläre Beschäftigung hätten. Als Regelinstrument der Jobcenter müssten deshalb alle, die acht Jahre oder länger Leistungen bezögen, Lohnzuschüsse und begleitendes Coaching erhalten. "Das ist eine ganz zentrale Forderung von mir für die neue Legislaturperiode", sagte die Arbeitsministerin.

DGB will Niedriglohnsektor trockenlegen Die Grünen-Arbeitsmarktexpertin Brigitte Pothmer übte aber Kritik. "Die gute konjunkturelle Entwicklung am Arbeitsmarkt kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Langzeitarbeitslosigkeit immer noch viel zu hoch ist", sagte sie. Die Bilanz von Arbeitsministerin Nahles falle "mager" aus. Langzeitarbeitslose hätten in ihrer Amtszeit nicht genug von der guten Arbeitsmarktlage profitiert. Die Jobcenter bräuchten genug Geld, es müsse "ein verlässlicher Sozialer Arbeitsmarkt für diejenigen eingerichtet werden, die absehbar auf dem ersten Arbeitsmarkt keine Chance haben".

Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) forderte, den Niedriglohnsektor endlich auszutrocknen. "Die deutsche Wirtschaft ist in guter Verfassung", konstatierte DGB-Vorstandsmitglied Stefan Körzell. "Das gilt aber nicht uneingeschränkt für den Arbeitsmarkt." Hinter vielen Arbeitsplätzen verbergen sich prekäre Jobs, meinte Körzell und nannte unfreiwillige Teilzeit, befristete Stellen, Minijobs, Werkverträge und Leiharbeit. Zudem werde in manchen Branchen der Mindestlohn immer noch umgangen. "Das muss sich ändern", verlangte der Gewerkschaftsfunktionär.

ING-Analyst Carsten Brzeski betonte, der deutsche Arbeitsmarkt bleibe unerschütterlich. Der Frühjahrsaufschwung gehe weiter, und Umfragedaten legten nahe, "dass der positive Trend sich fortsetzen wird". Damit werde der Arbeitsmarkt ein wichtiger Wachstumstreiber für die gesamte Volkswirtschaft bleiben. Allerdings sah auch er tiefer liegende Schwächen am deutschen Arbeitsmarkt. So sei der Niedriglohnsektor mit mehr als 7 Millionen Menschen kaum geschrumpft, und die Zahl der Langzeitarbeitslosen und der Anteil der Teilzeitbeschäftigten blieben hoch.

