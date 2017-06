UPDATE/Bundeswehr steht vor Abzug aus Incirlik

-- Gabriel kündigt Abzug an

-- Bundesregierung entscheidet am Mittwoch

-- Verlegung nach Jordanien geplant

(NEU: Aussagen von der Leyens, Aussagen Roths)

ANKARA (AFP)--Die Bundeswehr steht vor dem Abzug vom türkischen Stützpunkt Incirlik. Außenminister Sigmar Gabriel (SPD) sagte am Montag nach dem Scheitern des letzten Einigungsversuchs mit Ankara über Besuchsrechte für deutsche Abgeordnete, es bleibe nichts anderes übrig. Die Bundesregierung will nach den Worten von Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) am Mittwoch über den Abzug entscheiden. Die Soldaten sollen nach Jordanien verlegt werden.

Im schon lange andauernden Streit um das Besuchsverbot bemühte sich Gabriel bei seinem türkischen Kollegen Mevlüt Cavusoglu noch einmal persönlich um ein Einlenken der türkischen Seite - ohne Erfolg. Er sagte anschließend in Ankara, er "bedaure", dass die türkische Regierung den Besuch deutscher Abgeordneter in Incirlik weiterhin verbiete. Der Bundesregierung bleibe daher nur der Abzug der Bundeswehr.

Cavusoglu sagte nach dem Gespräch, eine deutsche Delegation könne zwar den Nato-Stützpunkt in Konya besuchen, derzeit aber nicht die Luftwaffenbasis Incirlik, auf der knapp 280 deutsche Soldaten mit sechs Aufklärungsflugzeugen und einem Tankflugzeug stationiert sind.

Verteidigungsministerin von der Leyen nannte es "nicht hinnehmbar, dass unsere Abgeordneten die Soldaten nicht besuchen dürfen". Die Bundesregierung werde das weitere Vorgehen am Mittwoch im Kabinett "gemeinsam besprechen und entscheiden".

"Wir sind auf eine Verlegung vorbereitet", erklärte die Ministerin in Berlin. Mit dem Flughafen Al Asrak in Jordanien habe die Regierung "eine vergleichbare Alternative gefunden". Sie habe sich bei ihrem Besuch in Jordanien im Mai selbst davon überzeugen können. Der jordanische König Abdullah habe seine volle Unterstützung zugesagt, betonte von der Leyen.

Neben den 280 Soldatinnen und Soldaten geht es bei dem Umzug nach Angaben der Ministerin auch um den Transport von etwa 10.000 Tonnen Material in knapp 200 Containern. "Das bedeutet natürlich, dass es eine Unterbrechung unserer Flugeinsätze im Kampf gegen den IS geben wird", fügte von der Leyen hinzu. Ziel sei, dass das Tankflugzeug innerhalb von zwei bis drei Wochen wieder Einsätze fliege, die Tornados in zwei bis drei Monaten.

Die SPD dringt auf einen schnellen Bundestagsbeschluss zu dem Abzug aus Incirlik. SPD-Fraktionschef Thomas Oppermann erklärte in Berlin, das Parlament solle sich mit der Sache in der nächsten Sitzungswoche befassen, die am 19. Juni beginnt. "Es ist gut, dass wir endlich Klarheit haben", betonte Oppermann. Er sei "gegen falsche Kompromisse mit der Türkei".

Von Grünen und Linkspartei kam scharfe Kritik an der Bundesregierung. Die Grünen-Sicherheitsexpertin Agnieszka Brugger erklärte, die Türkei habe schon vor langer Zeit "die Grenze des Erträglichen" überschritten. "Die Bundesregierung hat sich mit ihrem Spiel auf Zeit blamiert und ist mit ihrem Kurs der Gutgläubigkeit völlig gescheitert." Bundestags-Vizepräsidentin Claudia Roth (Grüne) forderte, nun auch die deutschen Rüstungsexporte in die Türkei zu stoppen.

Die Linke lehnte eine Verlegung der Bundeswehrsoldaten nach Jordanien ab. Parteichefin Katja Kipping forderte in der Zeitung "Welt" (Dienstagsausgabe) ein neues Bundestagsmandat für die deutsche Beteiligung am Nato-Einsatz gegen die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS).

Auch wenn die Tornados von Jordanien aus starteten, könne niemand ausschließen, dass deren Aufklärungsergebnisse im Rahmen der Nato auch an Ankara weitergegeben und zu Angriffen auf kurdische Einheiten in Syrien genutzt würden, sagte Kipping. Diese seien aber "ein wirkliches Bollwerk gegen den Terror des IS", fügte sie hinzu.

