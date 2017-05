UPDATE/Commerzbank überrascht mit Gewinnanstieg im ersten Quartal

--Abbaueinheit sorgt für höheres Ergebnis

--Höhere Nachfrage nach Kapitalmarktprodukten

--Rückläufige Erträge und Gewinn in den Kundensegmenten

(NEU: Weitere Einzelheiten)

Von Matthias Goldschmidt

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Commerzbank ist mit überraschend guten Zahlen ins Jahr gestartet. Die im Dax gelistete Bank, die derzeit einen tiefgreifenden Konzernumbau durchmacht, verdiente trotz einer hohen Vergleichsbasis und einer nochmals gestiegenen Risikovorsorge deutlich mehr als im Vorjahreszeitraum. Die Bank profitierte von leicht höheren Erträgen und einem stark verbesserten Ergebnis in der Abbaueinheit ACR. Außerdem machte sich eine starke Nachfrage nach Kapitalmarktprodukten bemerkbar.

Im Zeitraum von Januar bis März verdiente die Commerzbank vor Steuern 314 Millionen Euro, das waren 11 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Von Factset befragte Analysten hatten einen klaren Rückgang prognostiziert. Unter dem Strich blieben 217 Millionen Euro übrig, ein Plus von 28 Prozent. Der starke Anstieg überrascht, auch weil im Vorjahr positive Einmaleffekte für ein gutes Ergebnis gesorgt hatten. Die Aktie legt vorbörslich deutlich zu.

Dauerthema Risikovorsorge für das Schiffsportfolio Die Risikovorsorge erhöhte sich um gut 30 Prozent auf 195 Millionen Euro, hauptsächlich wegen ausfallgefährdeter Kredite an die darbende Schifffahrtsbranche. Die Bank hatte bereits angekündigt, dass sie dieses Jahr keine Besserung in der Containerschifffahrt erwartet und sich das entsprechend auf die Risikovorsorge auswirken wird. Im laufenden Jahr wird deshalb nach wie vor mit einer Risikovorsorge von 450 bis 600 Millionen Euro gerechnet nach 900 Millionen im Vorjahr. Die Bank will ihr Portfolio an Schiffskrediten bis 2020 vollständig abbauen.

Die Kosten im Konzern gingen nur leicht zurück. Der Verwaltungsaufwand sank um 1,5 Prozent auf 1,87 Milliarden Euro. Hierin ist die Bankenabgabe für das Gesamtjahr von 171 Millionen Euro enthalten.

Beide Kundensegmente mit Ertrags- und Gewinnrückgang Die Erträge der Commerzbank stiegen im Quartal um 2,2 Prozent auf 2,37 Milliarden Euro. Analysten hatten mit 2,17 Milliarden Euro gerechnet. Sowohl das Zins- und Handelsergebnis als auch der Provisionsüberschuss legten zu, allerdings nicht in den beiden neu zugeschnittenen Kundensegmenten.

Im Segment Privat- und Unternehmerkunden sanken trotz einer großen Zahl an Neukunden sowohl Erträge als auch Ergebnis. Die Bank begründete dies mit dem Wegfall der positiven Einmaleffekte aus dem Vorjahr als auch der regulatorischen Kosten insbesondere in Polen, wo die Commerzbank mit der Tochter mBank aktiv ist.

Im Segment Firmenkunden waren Erträge und operatives Ergebnis ebenfalls rückläufig. Positiv war hier immerhin der deutliche Anstieg der Nachfrage nach strukturierten Finanzprodukten für institutionelle Kunden zu verzeichnen.

In der Abbaueinheit Asset & Capital Recovery hingegen grenzte die Bank den operativen Verlust auf 33 von 119 Millionen Euro ein und erzielte positive Erträge. Die Bank nannte als Grund die Gesundung eines bereits abgeschriebenen Engagements im Konzernbereich Public Finance und Bewertungseffekte.

Höhere Kernkapitalquote Die Commerzbank ist weiter gut kapitalisiert. Die harte Kernkapitalquote bei Vollumsetzung von Basel 3 lag Ende März bei 12,5 Prozent. Ende 2016 hatte sie bei 12,3 Prozent gelegen. Dieses Jahr soll die harte Kernkapitalquote stabil bei mindestens 12 Prozent bleiben.

Dieses und das kommende Jahr werden ganz im Zeichen des Umbaus stehen, den Vorstandschef Martin Zielke der Bank verordnet hat, um die anhaltend niedrige Profitabilität zu erhöhen. Dem Umbau der Commerzbank sollen 9.600 Stellen zum Opfer fallen, 2.300 sollen im Gegenzug in Wachstumsbereichen entstehen. Derzeit laufen die Verhandlungen mit den Arbeitnehmervertretern.

Als Kosten für die Restrukturierung hat die Commerzbank insgesamt 1,1 Milliarden Euro veranschlagt, wovon die Hälfte voraussichtlich in diesem Jahr verbucht wird.

May 09, 2017 02:46 ET (06:46 GMT)

