UPDATE/Deutsche Bank bemüht sich vor Aktionären um Optimismus

Von Matthias Goldschmidt

FRANKFURT (Dow Jones)--Nach einem turbulenten Jahr bemühen sich die Verantwortlichen der Deutschen Bank auf der Hauptversammlung darum, Zuversicht zu verbreiten. 2017 werde "ein weiteres Jahr des Umbaus, aber unter besseren Vorzeichen", sagte Vorstandschef John Cryan in seiner Rede in der Frankfurter Festhalle. Bei den Aktionären verfängt die Aufbruchsrhetorik nur bedingt. Angesichts der negativen Erfahrungen, die sie in den vergangenen Jahren gemacht haben, schlägt Management und Aufsichtsrat eine gehörige Portion Skepsis entgegen. Es gibt aber auch aufmunternde Worte.

Die Aktionäre der Deutschen Bank blickten "auf eine verlorene Dekade zurück", sagte Portfoliomanager Ingo Speich von Union Investment laut Redemanuskript. Nur mit einem halben Dutzend Kapitalerhöhungen im Gesamtvolumen von über 30 Milliarden Euro sei es gelungen, die Löcher in der Bilanz zu stopfen, zudem schneide die Aktie der Bank weit schlechter ab als die Papiere der Wettbewerber. "Zwischen Anspruch und Wirklichkeit klafft bei der Deutschen Bank eine riesige Lücke."

Zuspruch von Aktionären für Cryan Den jüngsten Strategieschwenk sieht Speich hingegen positiv und findet anerkennende Worte für Cryan. "Wir wissen Ihren Pragmatismus sehr zu schätzen. Sie versuchen, aus den Hinterlassenschaften Ihrer Vorgänger das Beste zu machen", sagte Speich. Er lobte die "fokussiertere Aufstellung mit der integrierten Unternehmens- und Investmentbank als erster Säule, der Privat- und Firmenkundenbank als zweiter Säule und dem Asset Management als dritter Säule".

Um wieder in die Wachstumsspur zurückzufinden und ihre Kapitaldecke aufzupolstern, hatte die Deutsche Bank Anfang März ein ganzes Bündel von Maßnahmen eingeleitet. Das umfasst eine mittlerweile abgeschlossene Kapitalerhöhung über 8 Milliarden Euro, einen Börsengang der Vermögensverwaltung binnen 24 Monaten sowie einen neuen Zuschnitt der Kundensegmente. Dabei soll auch die Postbank reintegriert werden, die eigentlich schon zum Verkauf stand.

Am Vermögensverwalter Deutschen Asset Management will die Bank aber mehrheitlich beteiligt bleiben. Cryan bekräftigte das Ziel, sich für den Börsengang zwei Jahre Zeit zu lassen. Da schreite die Bank bereits "zügig voran".

Aus Sicht der Aktionäre sei der Teilbörsengang "eine bittere Pille", sagte Portfoliomanager Speich. Ein stabiler Ertragsbringer werde künftig teilweise fehlen. Außerdem hegt er Zweifel, ob die Integration der Postbank, die sich die Deutsche Bank in einer 180-Grad-Wende nun vorgenommen hat, dieses Mal funktionieren wird. "Wir haben den Eindruck, die neue Strategie ist an manchen Stellen mit heißer Nadel gestrickt und beruht auf allzu optimistischen Annahmen", kritisiert Speich.

Vorstandschef sieht die Bank auf dem richtigen Weg Cryan bescheinigte seiner Bank unterdessen bessere Ertragschancen, dank der leichten wirtschaftlichen Erholung in Europa und einer robusten US-Wirtschaft. Auf der anderen Seite seien die niedrigen Zinsen weiterhin ein Belastungsfaktor für die gesamte Branche.

Nach dem ersten Quartal sieht der Vorstandschef den Aufwärtstrend bestätigt. Dem Konzern flössen wieder Kundengelder zu. "Auf zahlreichen Feldern läuft das Geschäft vielversprechend", so Cryan. Im ersten Vierteljahr hat die Bank nach Steuern 575 Millionen Euro verdient, nach einem Verlust von 1,4 Milliarden Euro im Gesamtjahr 2016.

"Doch so turbulent 2016 für uns und für Sie als Aktionäre war - so stehe ich heute doch mit weitaus mehr Zuversicht vor Ihnen als vor einem Jahr", fügte Cryan hinzu und verwies auf die Klärung großer Rechtsstreitigkeiten, insbesondere den 7,2 Milliarden US-Dollar schweren Vergleich mit dem US-Justizministerium wegen fragwürdiger Hypothekenkredite, der kurz vor Weihnachten geschlossen worden war.

"Auch wenn es weitere offene Fälle gibt: Wir gehen davon aus, dass wir das Schlimmste hinter uns haben." Außerdem seien die internen Kontrollen bei der Deutschen Bank massiv verstärkt worden.

