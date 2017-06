UPDATE/Deutsche Industrie startet gut ins zweite Quartal

--Produktion steigt im April um 0,8 (Prognose: 0,5) Prozent

--Produktion im März nach oben revidiert

--Volkswirte sehen anhaltend robustes Wachstum im zweiten Quartal

(NEU: Reaktionen von Bankvolkswirten, Hintergrund)

Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Produktion des produzierenden Sektors in Deutschland hat sich im April etwas besser als erwartet entwickelt und ist auch im März etwas höher als bisher angenommen gewesen. Volkswirte rechnen deshalb mit einem anhaltenden Rückwind der Industrie für die Konjunktur. Nach Mitteilung des Statistischen Bundesamts (Destatis) stieg die Produktion im April gegenüber dem Vormonat um 0,8 Prozent.

Die von Dow Jones Newswires befragten Ökonomen hatten einen Zuwachs von 0,5 Prozent prognostiziert. Der für März zunächst genannte Rückgang von 0,4 Prozent wurde zudem auf 0,1 Prozent revidiert. Das Niveau des Vorjahresmonats überstieg die Produktion im April um 2,9 (Vormonat: 2,1) Prozent.

Vorleistungsgüter- und Energieproduktion besonders stark Die Industrieproduktion erhöhte sich gegenüber dem Vormonat um 0,4 (plus 0,2) Prozent, wobei die Erzeugung von Investitionsgütern um 0,3 (0,0) Prozent zunahm. Die Produktion von Vorleistungsgütern stieg um 1,0 (plus 0,4) Prozent, während die von Konsumgütern um 0,7 (plus 0,6) Prozent zurückging. Die Energieerzeugung erhöhte sich um 5,7 (minus 4,3) Prozent, die Bauproduktion sank um 0,1 (plus 0,9) Prozent.

"Die heutigen Produktionsdaten bestätigen nicht nur das Wachstumsbild, sie bieten sogar zusätzliche Anhaltspunkte dafür, dass diese Erholung an Schwung gewinnen kann", schrieb ING-Diba-Chefvolkswirt Carsten Brzeski in einem Kommentar. Laut Brzeski ist die gegenwärtige Kombination von starken Auftragseingängen und niedrigen Lagerbeständen ebenso günstig für die künftige Produktionsentwicklung, wie das 2006 und 2010 der Fall war.

Aus Sicht von Alexander Krüger, Chefvolkswirt des Bankhauses Lampe, sind die Produktionszahlen zumindest ein Anzeichen dafür, dass die deutsche Konjunktur auch im zweiten Quartal Rückenwind von der Industrie hat. "Investitionen und Außenhandel fangen das inflationsbedingt nicht mehr so starke Konsumwachstum teilweise auf, so dass die Wirtschaft weiterhin über Potenzial wächst", sagte Krüger.

Commerzbank: Wachstum im zweiten Quartal etwas schwächer Die Commerzbank ist etwas vorsichtiger. Volkswirt Ralph Solveen rechnet damit, dass sich das Wachstum gegenüber den im ersten Quartal verzeichneten 0,6 Prozent etwas abschwächen wird. "Angesichts der zuletzt wenig dynamischen Auftragseingänge ist für die kommenden Monate kaum mit einem weiteren spürbaren Anstieg der Produktion zu rechnen", schrieb er in einem Kommentar. Zudem sei der Anstieg der Industrieproduktion im April zur Hälfte auf ein kräftiges Plus bei der Energieproduktion zurückzuführen, dem im Mai wohl eine Gegenbewegung nach unten folgen werde.

