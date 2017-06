UPDATE/Etihad lässt Joint-Venture-Verhandlungen mit TUI platzen

--Fluggesellschaft Niki steht nicht mehr für ein Joint Venture zur Verfügung

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Plan eines gemeinsamen Ferienfliegers von TUI und Air-Berlin-Großaktionär Etihad ist gescheitert. Die Verhandlungen über das Joint Venture zwischen der Fluggesellschaft Tuifly und der Air-Berlin-Tochter Niki würden nicht fortgeführt, teilte die TUI AG mit. Niki stehe nicht mehr für ein Joint Venture zur Verfügung, hieß es zur Begründung.

Laut der Nachrichtenagentur AFP schrieb der TUI-Konzern an seine Mitarbeiter, Etihad habe sich entschieden, nicht weiter zu verhandeln. Eithad strebe offenbar eine "Perspektive für das Gesamtunternehmen" aus Air Berlin und Niki an und wolle Niki nicht länger loslösen, schrieb der TUI-Konzern an seine Mitarbeiter. Etihad verfolge offenbar "neue Pläne" zu seiner Ausrichtung in Deutschland und Europa.

Die Lufthansa schielt auf Air Berlin Im Mai hatte die Deutsche Lufthansa ein Interesse an einer Übernahme der hoch verschuldeten Air Berlin nicht ausgeschlossen. Allerdings nur unter der Bedingungen, dass Großaktionär Etihad die Schulden übernimmt. Die Golfairlines hält 29,2 Prozent von Air Berlin. Lufthansa-Chef Carsten Spohr war laut Medienberichten Ende April mit einer Wirtschaftsdelegation von Bundeskanzlerin Angela Merkel nach Abu Dhabi gereist und könnte mit Etihad gesprochen haben.

Noch sind Tuifly und Niki geschäftlich eng verbunden: 14 Maschinen von Tuifly, die langfristig an Air Berlin vermietet wurden, fliegen derzeit für Niki. Der für die Tui lukrative Vertrag läuft noch bis 2019. Über die Zukunft von Tuifly muss der inzwischen in London notierte Tui-Konzern sich nun neue Gedanken machen.

"Strategisch macht eine starke europäische Touristik-Airline weiter sehr viel Sinn. Denn der Luftverkehr in Deutschland ist durch Überkapazitäten geprägt", sagte Tui-Vorstand Sebastian Ebel laut der Mitteilung. "Wir werden die Neupositionierung der deutschen Tuifly weiter vorantreiben, um für die Airline und ihre Mitarbeiter eine langfristige Perspektive zu entwickeln."

Das Joint Venture war bereits abgesegnet Die Aufsichtsgremien von TUI und Etihad hatten das Vorhaben bereits abgesegnet. An dem geplanten Gemeinschaftsunternehmen sollte die arabische Fluggesellschaft 25 Prozent und die TUI AG 24,8 Prozent halten, während die restlichen 50,2 Prozent bei der Niki Privatstiftung verbleiben sollten. Der gemeinsame Ferienflieger sollte mit Beginn des Sommerflugplans Ende März 2017 starten und von Air Berlin Start- und Landerechte für Ziele in Südeuropa einschließlich der Kanarischen Inseln und Madeira, in Nordafrika und der Türkei bekommen.

Bei der Belegschaft der Tuifly war das Vorhaben allerdings auf Skepsis gestoßen. Kurz nach Bekanntwerden der Pläne im Herbst 2016 hatten sich bei dem Charterflieger die Krankmeldungen des Cockpit- und Kabinenpersonals in solchem Umfang gehäuft, dass der Flugbetrieb für einige Tage eingestellt werden musste.

