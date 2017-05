UPDATE/EU-Kommission stellt Mautverfahren gegen Deutschland ein

--Kommission sieht keine Diskriminierung mehr

--Behörde will Anwendung des Gesetzes überwachsen

BRÜSSEL (AFP)--Die EU-Kommission hat das Vertragsverletzungsverfahren wegen der Einführung der Pkw-Maut in Deutschland eingestellt. Nach der Verabschiedung eines nachgebesserten Gesetzes in Deutschland im März sei die Kommission zu dem Schluss gekommen, "dass Deutschland ihren Bedenken Rechnung getragen hat", erklärte die Behörde am Mittwoch. Sie verwies darauf, dass "jegliche Diskriminierung auf Grundlage der Nationalität" damit aus ihrer Sicht nicht mehr gegeben sei.

Die Kommission hatte das Verfahren im Juni 2015 eingeleitet. Dabei ging es um die mögliche Benachteiligung von Ausländern. Nach dem neuen Gesetz können sie nun günstigere Kurzzeit-Vignetten erwerben. Die Kommission werde die korrekte Anwendung des Gesetzes überwachen, betonte sie am Mittwoch.

Die sogenannte Infrastrukturabgabe sieht die Einführung von Vignetten für die Nutzung der Autobahnen vor. Im Gegenzug werden Inländer bei der Kfz-Steuer entlastet. Das Gesetz hatte Ende März den Bundesrat passiert, nachdem der Bundestag bereits grünes Licht gegeben hatte.

