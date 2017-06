UPDATE/Fed fasst Abbau der Bilanz ins Auge

--Fed will mit Zinserhöhungen fortfahren

WASHINGTON (Dow Jones)--Die US-Notenbank hat ihre Geldpolitik weiter gestrafft. Außerdem fassten die Währungshüter um Fed-Chefin Janet Yellen einen Abbau der im Zuge der Finanzkrise stark angeschwollenen Bilanz ins Auge. Der Startschuss dazu könnte noch dieses Jahr fallen. Wie von Ökonomen und Börsianern allgemein erwartet, erhöhte die Fed ihren Leitzins um 25 Basispunkte auf eine Spanne von 1,00 bis 1,25 Prozent. Die Fed erklärte in ihrem Begleittext, dass sie den Kurs schrittweiser Zinserhöhungen fortsetzen will, falls sich die Wirtschaft den Projektionen gemäß entwickelt.

Hauptziele der Währungshüter sind volle Beschäftigung und stabile Preise. Mit einer Arbeitslosenquote von zuletzt 4,3 Prozent hat die Fed das erste Ziel praktisch erreicht. Das zweite Ziel ist aber noch ein gutes Stück entfernt, weil die Inflation hartnäckig unter der angestrebten Marke von 2 Prozent verharrt.

Der Zinsbeschluss fiel mit einer Gegenstimme: Der Präsident der Minneapolis-Fed, Neel Kashkari, plädierte für stabile Zinsen. Es ist die vierte Zinserhöhung seit der schweren Finanz- und Wirtschaftskrise und der zweite Zinsschritt in diesem Jahr. Zuletzt hatte die Fed am 15. März den Leitzins um 25 Basispunkte angehoben. In der zweiten Jahreshälfte könnte das Zinsniveau weiter nach oben gehen.

Zinspfad so gut wie nicht geändert Der projizierte Zinspfad für 2017 blieb bestehen, es ist also davon auszugehen, dass die Währungshüter in diesem Jahr einen weiteren Zinsschritte folgen lassen. Auch für 2018 blieb der Zinspfad unverändert, während für 2019 ein etwas flacherer Pfad in Aussicht gestellt wurde. Somit dürfte es nach den jetzigen Projektionen in den Jahren 2018 und 2019 zu jeweils drei Zinserhöhungen kommen.

Unmittelbar vor der Zinsentscheidung hatten niedrige Inflationsdaten und schwache Einzelhandelsumsätze noch Spekulationen hervorgerufen, dass die Fed beim Tempo der weiteren Zinserhöhungen den Fuß vom Gas nehmen könnte. Doch diese Erwartungen wurden nicht erfüllt. "Der Markt kann zwar drei Zinserhöhungen in diesem Jahr absorbieren, doch die Fed könnte mit den jüngsten schwachen Daten eine Pause einlegen", meinte Analystin Shannon Saccocia von der Boston Private.

Auf dem Weg zu einer Normalisierung der Geldpolitik will die Notenbank auch den Abbau der Bilanzsumme anpacken. Wegen der massiven Wertpapierkäufe liegt die Summe inzwischen bei 4,5 Billionen Dollar. Vor Ausbruch der großen Krise waren es nur rund 800 Milliarden Dollar gewesen. Die Fed erklärte, sie gehe davon aus, dass die Normalisierung der Bilanz in diesem Jahr beginnen werde, vorausgesetzt, die Wirtschaft entwickelt sich wie angenommen. Der Abbau der Bilanz soll "schrittweise und größtenteils vorhersehbar erfolgen", sagte Yellen in ihrer Pressekonferenz.

Bilanzabbau steigt schrittweise an Zu Anfang will die Fed pro Monat fällig werdende Staatsanleihen im Wert von 6 Milliarden Dollar aus der Bilanz nehmen. Diese Summe soll alle drei Monate um 6 Milliarden steigen, bis der monatliche Abbau schließlich 30 Milliarden Dollar erreicht. Bei Hypothekenpapiere will die Fed eine etwas langsamere Gangart anschlagen, zunächst mit einer Rate von 4 Milliarden Dollar, die dann alle drei Monate um 4 Milliarden auf letztlich 20 Milliarden Dollar steigt.

Ein exaktes Datum für den Startschuss dieses Abbauprozesses nannte die Fed nicht. Der monatliche Abbau werde solange anhalten, bis die Fed nur noch "so viele Wertpapiere hält, wie zur Umsetzung der Geldpolitik nötig sind". Yellen sagte, dass der Abbau der Bilanz "einige wenige Jahre" brauchen werde. Die endgültige Größe der Bilanz werde "beträchtlich" unter dem gegenwärtigen Stand liegen, aber "höher als vor der Finanzkrise".

Der Abbau der Bilanz sei kein aktives Instrument der Geldpolitik, fügte Yellen hinzu. Allerdings sei eine Unterbrechung des Bilanzabbaus nicht ausgeschlossen, sollte es einen Konjunkturabschwung geben, der die Fed zu einer abermaligen Zinssenkung zwinge.

Fed steigt zaghaft in den Abbau ein Einige Marktakteure hätten sich noch genauere Details von der Fed gewünscht. "Mit dem Abschmelzen ihrer Bilanz will die Fed noch in diesem Jahr beginnen, dabei aber recht zaghaft einsteigen", sagte Martin Moryson, Chefvolkswirt von Sal. Oppenheim. "Weder Start- noch Enddatum sind genannt, es spricht aber viel dafür, dass sie auf einer der beiden kommenden Sitzungen den Startschuss geben wird."

Die Aktienmärkte zeigten nur verhaltene Reaktion auf die Beschlüsse und Aussagen. Dagegen holte der Dollar anfängliche Verluste gegenüber dem Euro wieder auf und drückte die Gemeinschaftswährung wieder unter die Marke von 1,12 Dollar. Der Goldpreis kam mit der unveränderten Aussicht auf weitere Zinserhöhungen in den USA etwas zurück. "Die Fed hat sich unbeeindruckt gezeigt von den jüngsten schwächeren Inflationsdaten und bleibt auf Kurs für eine weitere Zinserhöhung in diesem Jahr", sagte Investmentstratege Rob Haworth von U.S. Bancorp Wealth Management.

