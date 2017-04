UPDATE: MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa -2

(NEU: Ausblick Europa)

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

=== +++++ TAGESTHEMA +++++

Die beiden italienischen Banken Banca Popolare di Vicenza SpA und Veneto Banca SpA können aufatmen. Die EYB teilte ihnen mit, dass sie nach den Richtlinien der sogenannten vorsorglichen Rekapitalisierung Staatshilfe erhalten dürfen. Ihre Kapitallücke belaufe sich zusammengenommen auf 6,4 Milliarden Euro, teilten die beiden Banken, die fusionieren und ihre Geschäfte restrukturieren wollen, am Dienstagabend separat mit. Nach diesen europäischen Richtlinien dürfen nationale Regierungen kriselnden Banken Kapitalspritzen geben, nachdem die Aktionäre und Besitzer von nachrangigen Anleihen Verluste geschultert haben - vorausgesetzt, die Regulierer stufen die Banken als solvent ein und die Kapitallücke trat bei einem negativen Szenario eines Stresstests zu Tage. Laut den beiden Banken treffen diese beiden Kriterien auf Stresstests zu, die die Regulierer im vergangenen Jahr durchführten.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

Termine:

10:30 DE/ Boehringer Ingelheim GmbH, BI-PK

14:00 US/Monsanto Co, Ergebnis 2Q

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- IT 09:45 Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe März PROGNOSE: 54,3 zuvor: 54,1

- FR 09:50 Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe März (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 58,5 1. Veröff.: 58,5 zuvor: 56,4

- DE 09:55 Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe März (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 55,6 1. Veröff.: 55,6 zuvor: 54,4

- EU 10:00 Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone März (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 56,5 1. Veröff.: 56,5 zuvor: 55,5 Einkaufsmanagerindex gesamt PROGNOSE: 56,7 1. Veröff.: 56,7 zuvor: 56,0

- GB 10:30 Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe März PROGNOSE: 54,0 zuvor: 53,3

- US 14:15 ADP-Arbeitsmarktbericht März Beschäftigung privater Sektor PROGNOSE: +180.000 Stellen zuvor: +298.000 Stellen

15:45 Einkaufsmanagerindex Service Markit März (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: k.A. 1. Veröff.: 52,9 zuvor: 53,8

16:00 ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe März PROGNOSE: 57,0 Punkte zuvor: 57,6 Punkte

16:30 Rohöllagerbestände (Woche)

+++++ AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN +++++ 10:15 DK/Auktion 3,00-prozentiger Anleihen mit Laufzeit November 2021 Auktion 0,50-prozentiger Anleihen mit Laufzeit November 2027 (offenes Volumen)

11:00 SE/Auktion 0,75-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Mai 2028 im Volumen von 2,5 Mrd SEK

11:30 DE/Auktion 0,00-prozentiger Bundesobligationen mit Laufzeit April 2022 im Volumen von 4 Mrd EUR

+++++ ÜBERSICHT INDIZES +++++ INDEX Stand +/- Nikkei-225 18.832,48 0,12% Schanghai-Comp. 3.257,45 1,09%

DAX 12.282,34 +0,21% DAX-Future 12.324,50 +0,13% XDAX 12.296,93 +0,13% MDAX 23.969,84 +0,31% TecDAX 2.045,88 +0,53% EuroStoxx50 3.481,66 +0,25% Stoxx50 3.156,13 +0,33% Dow-Jones 20.689,24 +0,19% S&P-500-Index 2.360,16 +0,06% Nasdaq-Comp. 5.898,61 +0,07% EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 162,38 +25 +++++ FINANZMÄRKTE +++++

EUROPA

Ausblick: An den Börsen in Europa dürfte sich zur Wochenmitte die jüngste Konsolidierung fortsetzen. Die Nachrichtenlage ist dünn. Dafür treten die Notenbanken etwas stärker in den Fokus. Am Abend legt die Fed und am Donnerstag dann die EZB das Protokoll der jeweils jüngsten Notenbanksitzung vor. Der US-Arbeitsmarkt rückt am Nachmittag mit der Veröffentlichung der ADP-Daten in den Fokus rücken. Am Freitag folgt dann der wichtigere offizielle Arbeitsmarktbericht.

Etwas fester - Nachdem der Dax über die längste Zeit des Tages im Minus notierte, drehte er am Nachmittag ins Plus. Die Luft werde zunehmend dünn und Unsicherheit präge das Geschäft, kommentierten Händler den Börsentag. Sie verwiesen dazu auf die Aussage von US-Präsident Donald Trump , wonach die USA notfalls auch allein das Problem Nordkorea lösen wollten und auf die ab Donnerstag anstehenden Gespräche über die Handelspolitik zwischen Donald Trump und dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping. ABB gewannen 0,6 Prozent, nachdem das Unternehmen die Übernahme eines Softwareanbieters in Österreich mitgeteilt hatte. Ein Kursdebakel gab es in Stockholm. Seadrill brachen um 38 Prozent ein, weil der Offshore-Ölförderer umfassende Restrukturierungen angekündigt hatte, in deren Folge den Aktionären nur ein minimaler Restwert verbleiben dürfte. Verluste gab es im Autosektor nach der Bekanntgabe der Absatzzahlen in den USA im März. Die Analysten von Equinet sprachen ganz allgemein von Schwächeanzeichen auf dem US-Pkw-Markt. BMW verloren 1,1 und Daimler um 1,0 Prozent, für VW ging es um 1,1 Prozent nach unten.

DAX/MDAX/TECDAX

Gut behauptet -Deutsche Bank schlossen 0,7 Prozent im Minus bei 15,60 Euro nach zuvor deutlich höheren Verlusten. Mit dem Ende des Bezugsrechtshandels aus der 8 Milliarden Euro schweren Kapitalerhöhung setzte am Nachmittag eine kleine Kurserholung ein. "Der latente Druck ist nun erst einmal aus der Aktie", meinte ein Marktteilnehmer. Die Südzucker-Aktie litt unter einer Abstufung durch Goldman Sachs und schloss 8,2 Prozent leichter. Oddo Seydler nahm Medigene auf die Kaufliste, die Aktie schloss knapp 5 Prozent im Plus. Im SDAX stieg der Kurs von Grenke um 2,6 Prozent. Der Leasinganbieter hatte über einen guten Start ins neue Jahr berichtet.

XETRA-NACHBÖRSE/XDAX (22 UHR) +0,1% auf 12.297 Punkte

Medigene, die schon im Xetra-Handel von einem positiven Analystenkommentar profitiert und rund 5 Prozent zugelegt hatten, bauten ihr Plus am Abend aus. Die Titel rückten am Abend um weitere 5 Prozent vor, nachdem das Unternehmen von einem Erfolg in einer Medikamentenstudie berichtet hatte.

USA / WALL STREET

Wenig bewegt - Risikoscheu bestimmte das Geschehen. Unsicherheit herrschte wegen des am Donnerstag startenden Treffens von US-Präsident Donald Trump mit seinem chinesischen Gegenüber Xi Jinping. Die Konjunkturdaten vom Dienstag setzten keine Akzente. Das Handelsbilanzdefizit der USA fiel etwas geringer aus als erwartet. Der Auftragseingang der Industrie stieg im Februar wie erwartet. Gesucht waren Aktien der Energiebranche, die von der Erholung der Ölpreise auf ein Vierwochenhoch profitierten. Verluste im Finanzsektor bremsten dagegen den Markt. Staples verteuerten sich um 9,8 Prozent, nachdem aus informierten Kreisen durchgesickert war, dass sich das Unternehmen zum Verkauf stellt. Die Aktie des Einzelhändlers Conn's sprang nach starken Quartalszahlen um 29 Prozent nach oben. Eine Flugzeugbestellung aus Iran verhalf Boeing zu einem Plus von 1,2 Prozent. Nvidia sackten um 7 Prozent ab, nachdem die Analysten von Pacific Crest sich negativ zu dem Grafikprozessor-Spezialisten geäußert hatten. Im Dow führten Caterpillar mit plus 2 Prozent die Kursgewinner an. Goldman Sachs hatte die Titel auf die "Conviction Buy List" genommen.

Staatsanleihen waren nach ihren jüngsten Gewinnen diesmal nicht gefragt. Die Rendite zehnjähriger Titel stieg um 4 Basispunkte auf 2,36 Prozent.

+++++ DEVISENMARKT +++++

DEVISEN zuletzt +/- % 0.00 Uhr Di, 17.25 Uhr EUR/USD 1,0675 -0,1% 1,0682 1,0662 EUR/JPY 118,13 -0,1% 118,22 118,08 EUR/CHF 1,0696 +0,0% 1,0696 1,0687 GBP/EUR 1,1661 +0,0% 1,1654 1,1676 USD/JPY 110,66 -0,0% 110,68 110,75 GBP/USD 1,2447 +0,0% 1,2445 1,2450 Das Euro/Dollar-Paar zeigte sich in relative engen Grenzen volatil. Im späten US-Handel notierte der Euro mit etwa 1,0670 Dollar wieder auf ähnlichem Niveau wie am späten Montag. Dagegen legte der Yen auf breiter Front zu, weil die japanische Währung als sicherer Hafen gesucht war.

+++++ Rohstoffe +++++

Öl

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 51,38 51,03 +0,7% 0,35 -8,3% Brent/ICE 54,47 54,17 +0,6% 0,30 -6,7% Am Ölmarkt zogen die Preise an, nachdem sie im frühen Geschäft nachgegeben hatten. Letztlich hätten sich Spekulationen auf gesunkene US-Ölvorräte durchgesetzt, erklärten Beobachter den Preisanstieg auf Vierwochenhochs. Am Dienstagabend wurden Lagerbestandsdaten des American Petroleum Institute (API) erwartet, am Mittwoch folgt die Energy Information Administration. Für das Barrel der Sorte WTI wurden zum Settlement 51,03 Dollar bezahlt, ein Aufschlag von 1,6 Prozent. Im asiatisch dominierten Geschäft am Mittwoch werden die Gewinne verteidigt. Den API-Daten zufolge sind in der vergangenen Woche sowohl die Vorräte an Rohöl wie auch an Benzin gesunken und zwar stärker als es die Prognosen für die offiziellen Lagerbestandsdaten am Mittwoch ankündigen.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.255,21 1.256,22 -0,1% -1,01 +9,0% Silber (Spot) 18,26 18,31 -0,3% -0,05 +14,7% Platin (Spot) 961,35 961,00 +0,0% +0,35 +6,4% Kupfer-Future 2,64 2,61 +1,2% +0,03 +5,3% (MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

Gold war als vermeintlich sicheres Investment angesichts der verstärkten Risikoscheu am Aktienmarkt gefragt. So stieg der Preis für die Feinunze zum Settlement um 0,4 Prozent auf 1.258,40 Dollar.

+++++ MELDUNGEN SEIT DIENSTAG 17.30 UHR +++++

GELDPOLITIK EZB

Die EZB wird die Zinsen nach Aussage von EZB-Ratsmitglied Erkki Liikanen vorerst nicht anheben. Darüber habe es auf der Ratssitzung im März Einigkeit gegeben. "Wir haben betont, dass die Zinsen auch über das Ende der Anleihekäufe hinaus niedrig bleiben. Das war damals unstrittig", sagte Liikanen dem Handelsblatt.

GELDPOLITIK USA

Der Präsident der Federal Reserve Bank von Richmond, Jeffrey Lacker, tritt mit sofortiger Wirkung zurück. Der Notenbanker wäre ohnehin im Laufe dieses Jahres in den Ruhestand gegangen, geht wegen eines Vorfalls im Jahr 2012 aber vorzeitig. Damals waren potenziell marktbewegende Informationen aus internen Diskussionen der Notenbank nach außen gedrungen. Diese wurden von Medley Global Advisors verbreitet, nachdem Lacker mit einem Analysten des Investmentberaters gesprochen hatte.

NORDKOREA / RAKETENABSCHUSS

Kurz vor dem Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump und Chinas Staatschef Xi Jinping setzt Nordkorea weiter auf Provokation und feuerte am Mittwoch erneut eine ballistische Rakete in Richtung Japans ins Meer. Trump will bei Xis Besuch auf ein wirksames Vorgehen gegen Nordkoreas Atom- und Raketenprogramm dringen. US-Außenminister Rex Tillerson bestätigte, dass Nordkorea "noch eine" Rakete bgeschossen habe. "Die USA haben genug über Nordkorea gesprochen. Wir geben keinen weiteren Kommentar ab", fügte er hinzu.

SYNGENTA

Die US-Kartellbehörden haben die milliardenschwere Übernahme von Syngenta durch Chemchina unter Auflagen genehmigt. Der chinesische Chemiekonzern muss drei Pflanzenschutzgeschäfte an einen Wettbewerber verkaufen. Die Genehmigung der Federal Trade Commission (FTC) ist ein Meilenstein für die 43 Milliarden US-Dollar teure Akquisition. Die Behörden in der EU, China, Indien und Mexiko prüfen die Übernahme derzeit noch.

