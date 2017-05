UPDATE/MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa -3

(NEU: Ausblick Börsen Europa)

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

=== +++++ TAGESTHEMA +++++

Heidelbergcement hat seine Erstquartalszahlen vorgelegt. Nachfolgend ein Vergleich der Zahlen mit den Konsensschätzungen (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

BERICHTET PROG PROG 1Q17 ggVj 1Q17 ggVj 1Q16 Umsatz 3.784 +34% 3.832 +35% 2.832 OIBD 383 +19% 416 +30% 321 Operatives Ergebnis 108 -21% 119 -14% 138 Ergebnis nach Steuern/Dritten -70 -2% -77 +7% -72 Ergebnis je Aktie -0,35 -8% -0,39 +3% -0,38 In den ersten drei Monaten profitierte Heidelbergcement von einem guten Ergebnis in den reifen Märkten Europas und Nordamerikas, das allerdings saisonal bedingt zu schwach ist, einen Ergebnisrückgang in Schwellenländern auszugleichen - vor allem aufgrund gesunkener Preise in Ghana und Indonesien. In West- und Südeuropa belasteten erhöhte Instandhaltungskosten das Ergebnis. An der Prognose für das laufende Jahr hält Heidelbergcement fest. Der bereinigte Jahresüberschuss soll deutlich steigen, Umsatz und operatives Ergebnis hingegen bereinigt um verschiedene Effekte lediglich moderat zulegen. Darunter versteht der Konzern ein Plus zwischen 5 und 10 Prozent.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

LEONI

Nachfolgend die Konsensschätzungen von Analysten zum ersten Quartal (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

PROG PROG PROG 1Q17 ggVj Zahl 1Q16 Umsatz 1.161 +7% 5 1.089 EBIT 44,1 +81% 5 24 EBIT bereinigt 43,7 +52% 2 29 Ergebnis vor Steuern 38 +100% 1 19 Ergebnis nach Steuern/Dritten 22 +91% 1 12 Ergebnis je Aktie 0,79 +126% 4 0,35 BECHTLE

Nachfolgend die Konsensschätzungen von Analysten zum ersten Quartal (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

PROG PROG PROG 1Q17 ggVj Zahl 1Q16 Umsatz 757 +7% 3 705 Ergebnis vor Steuern 30 +13% 3 27 Ergebnis nach Steuern/Dritten 23 +21% 1 19 Ergebnis je Aktie 1,02 +12% 3 0,91 Weitere Termine:

06:45 NL/Ahold Delhaize NV, Ergebnis 1Q, Zaandam

07:00 DE/Carl Zeiss Meditec AG, Ergebnis 1H, Jena

07:00 FR/Axa SA, Umsatz 1Q, Paris

07:00 NL/ING Groep NV, Ergebnis 1Q, Amsterdam

07:30 DE/Evotec AG, Ergebnis 1Q (14:00 Telefonkonferenz), Hamburg

07:30 DE/Scout24 AG, Ergebnis 1Q, München

07:45 IT/Eni SpA, Ergebnis 1Q, Rom

08:00 AT/Verbund AG, Ergebnis 1Q, Wien

08:00 JP/Toyota Motor Corp, Jahresergebnis, Toyota City

09:00 DE/Biotest AG, Ergebnis 1Q, Dreieich

10:00 DE/Eon SE, HV, Essen

10:00 DE/SAP SE, HV, Mannheim

10:00 DE/Volkswagen AG (VW), HV, Hannover

10:00 DE/Hamborner Reit AG, HV, Mülheim an der Ruhr

10:00 DE/Linde AG, HV, München

10:00 DE/Takkt AG, HV, Ludwigsburg

10:00 DE/Drägerwerk AG & Co KGaA, HV, Lübeck

10:00 DE/K+S AG, HV, Kassel

11:00 DE/Compugroup Medical SE, HV, Koblenz

13:00 DE/Deutsche Lufthansa AG, Verkehrszahlen April, Frankfurt

13:30 IT/Unicredit SpA, Ergebnis 1Q, Mailand

18:00 ES/Gamesa Corporacion Tecnologica SA, Ergebnis 1Q, Zamudio

DIVIDENDENABSCHLAG

Rheinmetall 1,45 EUR Telefonica Dtld. 0,25 EUR CTS Eventim 0,98 EUR SHW 1,00 EUR Uzin Utz 1,30 EUR ING Groep 0,42 EUR +++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++ - FR 08:45 Industrieproduktion März PROGNOSE: +1,0% gg Vm zuvor: -1,6% gg Vm

- IT 10:00 Industrieproduktion März PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+2,6% gg Vj zuvor: +1,0% gg Vm/+1,9% gg Vj

- US 14:30 Import- und Exportpreise April Importpreise PROGNOSE: +0,1% gg Vm zuvor: -0,2% gg Vm +++++ AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN +++++ 11:00 CH/Auktion 3,25-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Juni 2027 Auktion 0,50-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Mai 2055 mit offenem Volumen

11:00 NO/Auktion 1,50-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Februar 2026 im Volumen von 3 Mrd NOK

11:30 DE/Auktion 0,00-prozentiger Bundesobligationen mit Laufzeit April 2022 im Volumen von 3 Mrd EUR

11:30 PT/Auktion 2,20-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Oktober 2022 Auktion 4,125-prozentiger Anleihen mit Laufzeit April 2027 im Gesamtvolumen von 1 bis 1,25 Mrd EUR

+++++ ÜBERSICHT INDIZES +++++

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.388,90 -0,18% Nikkei-225 19.896,26 0,27% Schanghai-Composite 3.084,67 0,13%

DAX 12.749,12 +0,43% DAX-Future 12.749,50 +0,27% XDAX 12.741,61 +0,27% MDAX 25.187,58 +0,34% TecDAX 2.148,18 +0,64% EuroStoxx50 3.649,08 +0,19% Stoxx50 3.257,68 +0,43% Dow-Jones 20.975,78 -0,17% S&P-500-Index 2.396,92 -0,10% Nasdaq-Comp. 6.120,59 +0,29% EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 160,39 -8 +++++ FINANZMÄRKTE +++++

EUROPA

Ausblick: Mit einer Seitwärtsbewegung rechnen Marktteilnehmer am Mittwoch. "Das riecht nach einer normalen Konsolidierung", sagt ein Marktteilnehmer. "Der Dax dürfte die aufgelaufenen Gewinne verteidigen", sagt er. Etwas auf die Stimmung drücken die US-Vorlagen. Der S&P-500 hat sich bisher vergeblich an neuen Rekorden versucht. "Die 2.400er Marke erweist sich als harter Widerstand", sagt er. "Auch Europa scheint sich erst einmal festgefahren zu haben", sagt ein Händler. Das zeigten unter anderem die Bankenaktien: Deutliche Gewinne aus dem Vormittagshandel gingen am Dienstag zum Schluss vollständig verloren.

Rückblick: Gut behauptet - "Die schwindende politische Unsicherheit macht die Börsen in Europa für weltweites Kapital wieder attraktiv", sagte Jochen Stanzl von CMC Markets und weiter: "Die mit immensen Mengen an Liquidität gefluteten Weltmärkte finden in Euro-Aktien ein neues Ventil". Angeführt wurde der Aufschwung von der Athener Börse. Dort legte der Athex 2,1 Prozent zu auf den höchsten Stand seit anderthalb Jahren und die Rendite der zehnjährigen Bonds fiel auf 5,6 Prozent, das war der tiefste Stand seit dem Beginn der Eurokrise . Griechenlands Premier Alexis Tsipras hatte gesagt, dass sein Land näher denn je an einer nachhaltigen Lösung seines Schuldenproblems mit den Gläubigern sei. Bei den Branchen hatten die zuletzt stark gedrückten Rohstoffwerte die Nase vorn: Ihr Index gewann 1,5 Prozent, wobei Händler von einer Erholung sprachen vor dem Hintergrund stabilisierter Rohstoffpreise.

DAX/MDAX/TECDAX

Etwas fester - Der DAX markierte den sechsten Höchststand in Folge. SDAX und TecDax markierten ebenfalls neue Jahreshochs, nur der MDAX lag noch ein paar Punkte darunter. Im DAX gewannen Eon 4,3 Prozent. Eon ist zwar im ersten Quartal beim Gewinn leicht hinter der Konsensprognose zurückgeblieben, hat aber den Ausblick bestätigt. Die Analysten von Barclays stellten ferner den operativen Cashflow als stark heraus. Commerzbank schlossen kaum verändert. Die Bank hat zwar operativ in den ersten drei Monaten fast 60 Prozent mehr verdient als Analysten erwartet hatten. Das gute Ergebnis resultierte allerdings vor allem aus dem Handelsgeschäft. Munich Re (-1,6 Prozent) verbuchte im ersten Quartal 13 Prozent weniger Gewinn als erwartet. Continental fielen nach der Veröffentlichung endgültiger Quartalszahlen um 0,6 Prozent. Händler sprachen von Gewinnmitnahmen. Nach einem starken Jahresauftakt stiegen Elringklinger um 6,5 Prozent.

XETRA-NACHBÖRSE/XDAX (22 Uhr) unverändert bei 12.741 Punkten

Es habe keine marktbewegenden Nachrichten gegeben, sagte ein Teilnehmer. Patrizia Immobilien reagierten nicht auf die Bekanntgabe von Zahlen und wurden bei Lang & Schwarz unverändert getaxt.

USA / WALL STREET

Uneinheitlich - Während es für den Dow-Jones-Index und den S&P-500 mit den erneut unter Druck stehenden Ölpreisen leicht nach unten ging, legte der Nasdaq-Composite aufgrund der anhaltenden Rekordjagd der Apple-Aktie zu. Kurz nach Handelsbeginn hatten der S&P-500 und der Nasdaq-Composite neue Rekordhochs markiert. Nach Ansicht von Analysten braucht der Markt nun einen neuen Katalysator um weiter nach oben zu klettern. Apple stiegen um 0,6 Prozent und markierten das dritte Rekordhoch in Folge. Vor allem die Anteilsaufstockung durch Berkshire Hathaway, das Investmentvehikel von Investor Warren Buffett, trieb den Kurs weiter. Dazu kamen Berichte wonach es beim mit Spannung erwarteten neuen iPhone zu keiner verspäteten Auslieferung kommen wsoll. Die Titel legten um 0,6 Prozent zu. Mit dem Rückgang der Ölpreise standen die Aktien von Chevron und Exxon Mobil unter Druck und verloren 1,5 bzw. 0,7 Prozent. Am Anleihemarkt gaben die Notierungen leicht nach.

+++++ DEVISENMARKT +++++

Der Dollar machte deutlich Boden gut. Für einen Euro wurden im späten US-Handel nur noch 1,0872 Dollar gezahlt, nach einem Tageshoch von 1,0946 Dollar. Händler verwiesen auf die Aussagen von US-Notenbankvertretern. Die Chefin der Kansas-Fed, Esther George, drängt auf weitere Zinserhöhungen der US-Notenbank angesichts drohender Risiken. Die Aussagen verfestigten die Markterwartungen, dass die US-Notenbank im Juni die Zinsen erneut erhöhen wird. Derzeit wird dies am Zinsterminmarkt mit einer Wahrscheinlichkeit von 83 Prozent eingepreist.

+++++ Rohstoffe +++++

Öl

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 46,54 46,27 +0,6% 0,27 -18,0% Brent/ICE 49,00 48,73 +0,6% 0,27 -16,4% Die Ölpreise gaben deutlicher nach. Mit Spannung werde auf das Treffen der Opec am 25. Mai gewartet und ob es dort zu einer zeitlichen Ausweitung der Fördermengenbegrenzung kommen werde, hieß es. Derweil erhöhte die Energy Information Administration (EIA) ihre Prognose für die Ölförderung in den USA in diesem Jahr. Gleichzeitig wurde die Schätzung für die Ölpreise gesenkt, wie aus dem Monatsbericht hervorging. Der Preis für ein Barrel WTI reduzierte sich um 1,2 Prozent auf 45,88 Dollar. Im asiatisch dominierten Geschäft am Mittwoch erholen sich die Preise wieder etwas, nachdem das American Petroleum Institute am späten Dienstag mitgetielt hatte, dass die US-Ölvorräte in der vergangenen Woche deutlich gesunken und die Benzinvorräte kräftig gestiegen sind.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.222,28 1.221,35 +0,1% +0,93 +6,2% Silber (Spot) 16,18 16,19 -0,1% -0,01 +1,6% Platin (Spot) 905,80 905,00 +0,1% +0,80 +0,2% Kupfer-Future 2,49 2,49 +0,1% +0,00 -0,8% Die Zinserhöhungserwartung in den USA und damit verbunden der starke Dollar drückten den Goldpreis auf den tiefsten Stand seit zwei Monaten. Der Preis für die Feinunze reduzierte sich zum US-Settlement um 0,9 Prozent auf 1.216 Dollar. "Die Aussicht auf weiter steigende Zinsen hat dem Goldpreis zudem den Wind aus den Segeln genommen", sagte Adam Koos von Libertas Wealth Management Group. Im asiatisch Geschäft am Mittwoch erholt sich das Edelmetall wieder etwas, parallel zum leicht zurückkommenden Dollar.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR +++++

GELDPOLITIK USA

Die Chefin der Kansas-Fed, Esther George, drängt auf weitere Zinserhöhungen der US-Notenbank angesichts drohender Risiken. Wenn die Kreditkosten nicht schnell genug steigen, könne die US-Wirtschaft überhitzen, sagte sie. Da sich die Arbeitsmärkte weiter verengten, sei eine schrittweise Abkehr von der akkommodierenden Geldpolitik angemessen.

Der Präsident der Federal Reserve Bank von Dallas, Robert Kaplan, sieht derweil dieses Jahr insgesamt drei Zinserhöhungen, inklusive des bereits im März erfolgten Zinsschritts. Die Zinserhöhungen sollten "schrittweise und mit Geduld" erfolgen.

KONJUNKTUR CHINA

Der chinesische Verbraucherpreisindex ist im April im Jahresvergleich um 1,2 Prozent gestiegen, nachdem er im März um 0,9 Prozent zugelegt hatte. Damit lag die Inflation leicht über der Prognose der vom Wall Street Journal befragten Ökonomen von 1,1 Prozent. Die Erzeugerpreise stiegen im April den achten Monat in Folge, auch wenn sich das Tempo des Anstiegs den zweiten Monat in Folge verringerte. Der Erzeugerpreisindex legte um 6,4 Prozent zu, nach im März noch 7,6 Prozent. Ökonomen hatten mit 6,8 Prozent gerechnet.

ÖLMARKT

Die Energy Information Administration (EIA) hat ihre Prognose für die Ölförderung in den USA in diesem Jahr erhöht. Gleichzeitig wurde der Schätzung für die Ölpreise gesenkt. Wie aus dem Monatsbericht der EIA hervorgeht, wird für 2017 täglich mit einer durchschnittlichen US-Ölförderung von 9,31 Millionen Barrel gerechnet, was eine Zunahme um 1 Prozent gegenüber der vorherigen Prognose bedeutet. Für 2018 werden nun 9,96 Millionen Barrel erwartet, ein Plus von 0,6 Prozent.

POLITIK USA

Völlig überraschend hat US-Präsident Donald Trump den Chef der US-Bundespolizei FBI, James Comey, gefeuert. Die drastische Maßnahme sandte Schockwellen durch die US-Hauptstadt, da Comey wegen der laufenden FBI-Ermittlungen zu möglichen illegalen Absprachen zwischen Trumps Wahlkampfteam und der russischen Regierung in den Augen vieler Beobachter als unantastbar galt. Trump schrieb, er stimme mit dem Justizministerium in der Einschätzung überein, dass Comey nicht in der Lage sei, das FBI "effektiv zu leiten".

MERCK

hat in den USA eine weitere Zulassung für seinen Hoffnungsträger Avelumab erhalten. Das Immuntherapeutikum mit dem Handelsnamen Bavencio kann nun auch zur Behandlung von Blasenkrebs eingesetzt werden.

AXEL SPRINGER

Nachfolgend ein Vergleich der Erstquartalszahlen mit den Konsensschätzungen (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

BERICHTET PROG PROG 1Q17 ggVj 1Q17 ggVj 1Q16 Umsatzerlöse 836 +7% 829 +6% 783 EBITDA 147 +17% 147 +16% 126 Ergebnis nach Steuern/Dritten 39 -81% 53 -74% 203 Ergebnis je Aktie 0,36 -81% 0,49 -74% 1,88 BRENNTAG

Nachfolgend ein Vergleich der Erstquartalszahlen mit den Konsensschätzungen (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

BERICHTET PROG PROG 1Q17 ggVj 1Q17 ggVj 1Q16 Umsatz 2.973 +15% 2.757 +7% 2.580 Bruttoergebnis 632 +8% 628 +7% 587 Operatives EBITDA 202 +5% 205 +7% 192 Operatives Ergebnis 161 +7% 162 +7% 151 Ergebnis nach Steuern/Dritten 95 +43% 93 +41% 66 Ergebnis je Aktie 0,61 +42% 0,61 +42% 0,43 Die Jahresprognose behält Brenntag bei. Demnach will die Gesellschaft die wichtigsten Kennziffern Bruttoergebnis vom Umsatz und operatives EBITDA steigern.

HANNOVER RÜCK

Nachfolgend ein Vergleich der Erstquartalszahlen mit den Konsensschätzungen (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

BERICHTET PROG PROG 1Q17 ggVj 1Q17 ggVj 1Q16 Bruttoprämien 4.547 +7% 4.363 +2% 4.264 Kapitalanlageergebnis 393 +7% 370 +1% 366 EBIT 400 -2% 391 -4% 407 Ergebnis nach Steuern/Dritten 265 -2% 261 -4% 271 Ergebnis je Aktie 2,20 -2% 2,07 -8% 2,25 Combined Ratio* 95,6 -- 95,6 -- 94,7 *Schaden-Rückversicherung

Hannover Rück geht im laufenden Quartal weiterhin davon aus, ein Ergebnis von mehr als 1 Milliarde Euro zu erreichen. Der Ausblick steht unter der Prämisse, dass die Großschadenbelastung nicht wesentlich den Erwartungswert von 825 Millionen Euro übersteigt und es zu keinen unvorhergesehenen negativen Entwicklungen an den Kapitalmärkten kommt.

HOCHTIEF

Nachfolgend ein Vergleich der Erstquartalszahlen mit den Konsensschätzungen (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

BERICHTET PROG PROG 1Q17 ggVj 1Q17 ggVj 1Q16 Umsatzerlöse 5.149 +17% 5.118 +16% 4.414 Ergebnis vor Steuern operativ 194 +23% 193 +22% 158 Ergebnis nach Steuern/Dritten operativ 93 +30% 90 +25% 72 Ergebnis je Aktie operativ* 1,45 +31% 1,36 +23% 1,11 Ergebnis vor Steuern* 189 +28% 185 +25% 148 Ergebnis nach Steuern/Dritten* 88 +40% 78 +24% 63 Ergebnis je Aktie* 1,37 +40% 1,22 +24% 0,98 Hochtief bestätigte die Jahresprognose, die einen operativen Konzerngewinn von 410 bis 450 Millionen Euro bei einem Umsatzwachstum von mehr als 10 Prozent vorsieht.

HOCHTIEF

Standard & Poor's hat der Hochtief AG ein Langfristrating von BBB gegeben. Die Kurzfristbonität liegt bei A-2.

LEG IMMOBILIEN

Nachfolgend ein Vergleich der Erstquartalszahlen mit den Konsensschätzungen (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

BERICHTET PROG PROG 1Q17 ggVj 1Q17 ggVj 1Q16 Ergebnis Vermietung/Verpachtung 103 +16% 125 +41% 89 EBITDA bereinigt 98 +16% 98 +16% 84 Ergebnis nach Steuern/Dritten 44 -- 51 -- -23 Ergebnis je Aktie 0,51 -- 0,81 -- -0,20 FFO I (ohne Veräußerung) 75,2 +20% k.A. -- 62,6 FFO I je Aktie 1,19 +19% 1,19 +19% 1,00 NORMA

Nachfolgend ein Vergleich der Erstquartalszahlen mit den Konsensschätzungen (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

BERICHTET PROG PROG 1Q17 ggVj 1Q17 ggVj 1Q16 Umsatz 255 +12% 246 +9% 227 EBITA bereinigt 45 +13% 44 +10% 40 EBIT 36 +7% 36 +8% 33 Ergebnis nach Steuern/Dritten 23 +16% 24 +23% 19 Ergebnis je Aktie 0,70 +15% 0,69 +13% 0,61 Im laufenden Jahr rechnet Norma weiterhin mit einem organischen Umsatzwachstum von 1 bis 3 Prozent. Zusätzlich werden Erlöse aus den Akquisitionen von Autoline und Lifial in Höhe von rund 45 Millionen Euro erwartet.

PATRIZIA IMMOBILIEN

hält nach dem ersten Quartal an den Jahresprognosen fest. Insgesamt erhöhte sich das verwaltete Immobilienvermögen auf 19,1 (Ende 2016: 18,6) Milliarden Euro. 2017 soll es um 2,0 Milliarden auf 20,6 Milliarden Euro zunehmen. Das operative Ergebnis 2017 sieht das Unternehmen weiter bei 60 bis 75 Millionen Euro. Im Berichtsquartal betrug es 9,3 Millionen nach bereinigt 12,3 Millionen Euro im Vorjahr.

