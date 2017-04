UPDATE/Schäuble: Bei G20 spielt deutscher Überschuss keine Rolle

-- Schäuble: Schwergewicht auf Strukturreformen und nicht auf Geldpolitik

-- Weidmann betont positives Konjunkturbild

-- Bilanz weltwirtschaftlicher Risiken verbessert

(NEU: weitere Aussagen)

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Die 20 führenden Industrie- und Schwellenländer der Welt (G20) haben bei ihrem Treffen nach Angaben von Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) keine Debatte über den deutschen Leistungsbilanzüberschuss geführt. "Das hat in den Beratungen gestern Abend keine Rolle gespielt", sagte Schäuble bei einer Pressekonferenz am Freitag in Washington.

Der deutsche Finanzminister befindet sich in Washington zu Treffen der G20 und des Internationalen Währungsfonds (IWF), bei denen eine Auseinandersetzung mit den USA über den hohen deutschen Leistungsbilanzüberschuss erwartet worden war. Schäuble wollte der Kritik der USA deshalb gleich mit einer Sammlung von Argumenten entgegentreten, die er nach Washington mitgebracht hat.

In Reden in Washington verteidigte er am Donnerstag den hohen deutschen Überschuss gegen die Kritik und verlangte eine gelassenere Diskussion darüber. IWF-Chefin Christine Lagarde erneuerte aber ihre Forderung, Deutschland solle den Überschuss abbauen. In bilateralen Gesprächen sei das Thema erörtert worden, sagte Schäuble am Freitag. Auch Wechselkursfragen hätten in der Diskussion der G20 keine größere Rolle gespielt, berichtete der deutsche Finanzminister weiter.

Weidmann betont positives Konjunkturbild In der Sitzung trat nach seinen Angaben angesichts günstigerer wirtschaftlicher Aussichten aber besonders die Notwendigkeit von Strukturreformen zutage. "Es war eine breite Grundströmung in der Debatte aller in dieser Sitzung gestern Abend, dass das Schwergewicht sehr viel stärker als in früheren Jahren auf strukturellen Reformen und weniger auf Fiskalpolitik und Geldpolitik liegt", sagte Schäuble.

Bereits am Vortag hatte der Bundesfinanzminister in einer Rede in der US-Hauptstadt erklärt, die Europäische Zentralbank (EZB) sollte dem Beispiel der US-Notenbank Federal Reserve folgen und den Ausstieg aus der ultralockeren Geldpolitik einleiten. Dies "wäre keine schlechte Idee", so Schäuble.

Bundesbank-Präsident Jens Weidmann warnte bei derselben Pressekonferenz vor jeglichen Maßnahmen, die dem globalen Handel schaden könnten. Er berichtete aus den Beratungen auch von einem Konsens, dass die internationale Regulierungsagenda weiter fortgesetzt werden solle. Weidmann sprach unter Verweis auf einen jüngsten IWF-Bericht von einem "durchaus positiven Konjunkturbild eines sich festigenden Aufschwungs" und erklärte, die Bilanz weltwirtschaftlicher Risiken habe sich verbessert. An erster Stelle stünden aber weiter geopolitische Risiken.

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/jhe

(END) Dow Jones Newswires

April 21, 2017 10:21 ET (14:21 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.- - 10 21 AM EDT 04-21-17