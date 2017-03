UPDATE/Scharfe Kritik an US-Strafen für deutschen Stahl

--Salzgitter AG und Dillinger Hütte betroffen

--Bundesregierung mischt sich ein

--EU-Kommission soll Klage prüfen

(NEU: Durchgehend neu mit Außenamt und Wirtschaftsministerium)

Von Christine Benders-Rüger und Stefan Lange

FRANKFURT/BERLIN (Dow Jones)--Die geplante Verhängung von US-Strafzöllen für deutsche Stahlprodukte ist von den betroffenen Herstellern und der Bundesregierung massiv kritisiert worden. "Die Entscheidung und die Höhe der Strafzölle für unsere Produkte sind für uns nicht nachvollziehbar", sagte eine Sprecherin der Salzgitter AG, die neben Dillinger Hütte von den Zöllen betroffen ist. Außenminister Sigmar Gabriel erklärte, er könne die Entscheidung des US-Wirtschaftsministeriums "nur mit großem Unverständnis zur Kenntnis nehmen". Das deutsche Wirtschaftsministerium äußerte sich ähnlich wie Gabriel.

Am Donnerstag hatte das US-Wirtschaftsministerium in einem Verfahren gegen Unternehmen unter anderem aus Österreich, Belgien, Frankreich, Italien sowie gegen die Salzgitter AG und Dillinger Hütte sogenannte Dumping-Raten festgesetzt, weil sie angeblich Preisdumping betrieben haben.

Im Untersuchungszeitraum 2015 soll es nach US-Berechnungen um Einfuhren im Wert von 732 Millionen Dollar (677 Millionen Euro) gehen. Davon entfielen 192,2 Millionen Dollar auf Importe aus Deutschland. Salzgitter und Dillinger werden Dumping-Raten von 22,9 und 5,38 Prozent unterstellt. Gemeint ist damit der Prozentsatz, um den der Preis nach Auffassung der US-Regierung unter die Herstellungskosten oder den Einkaufspreis gedrückt worden ist.

"Schmerzhafte" Entscheidung Dillinger Hütte erklärte, der von den USA Anfang April 2016 eingeleitete Antidumping Trade Case gegen Grobblechlieferungen betreffe Dillinger mit seinen Walzwerken in Deutschland am Standort Dillingen und Frankreich in Dünkirchen. Die jetzt vom Handelsministerium verkündeten Strafzölle liegen demnach für Lieferungen aus Dillingen bei 5,38 Prozent und für Lieferungen aus Dünkirchen bei 8,62 Prozent.

Lieferungen auf den US-Markt seien bereits seit dem Zeitpunkt der Ankündigung der Strafzölle eingestellt worden, erklärte der Konzern. Dillinger will nun prüfen - vorbehaltlich der finalen Entscheidung der US-Behörden - wie die US-Kunden in Zukunft bedient werden können. "Auch wenn der US-Markt eher eine begrenzte Rolle gespielt hat, sind diese Strafzölle schmerzhaft, da solche Handelsschutz-Maßnahmen, die viele Länder betreffen, zu Umleitungseffekten der Warenströme in die EU führen werden", erklärte Dillinger.

Falsch gerechnet? Außen- und Wirtschaftsministerium in Berlin warfen den Amerikanern vor, falsch gerechnet zu haben. "Trotz unseres Einsatzes und der mehrfachen Intervention der Europäischen Union hat das US-Wirtschaftsministerium in dem Verfahren WTO-widrige Berechnungsmethoden angewandt mit dem Ziel, US-Wettbewerbern in der Stahlindustrie zu schaden", erklärte Gabriel. "Die US-Industrie soll geschützt werden, indem man die bessere deutsche Stahlindustrie benachteiligt."

Gabriel ging noch einen Schritt weiter und adressierte seine Kritik direkt an den neuen US-Präsidenten Donald Trump und seine Mannschaft. Es handele sich um das erste Anti-Dumping-Verfahren im Stahlbereich unter der neuen Administration, erklärte der Vizekanzler. "Die US-Regierung ist offenbar bereit, amerikanischen Unternehmen unfaire Wettbewerbsvorteile gegen europäische und andere Unternehmen zu verschaffen, auch wenn das gegen internationales Handelsrecht verstößt."

Nur gegen bar Für das Wirtschaftsministerium erklärte Sprecher Andreas Audretsch, "dass wir die Berechnungsmethoden zur Feststellung dieses Dumpings problematisch finden". Was den Bereich Stahlproduktion angehe, bereiteten die Signale aus den USA "uns durchaus Sorgen". Zypries werde das Thema bei ihrer USA-Reise Ende Mai ansprechen. Beide Ministerien forderten die EU-Kommission auf, eine Klage bei der WTO zu prüfen.

Das Wirtschaftsministerium wies auf die Möglichkeit der US-Behörden hin, Barsicherheiten zu erheben. Das sei nichts ungewöhnliches, die Unternehmen müssten nun entscheiden, "ob sie weiterhin in die USA exportieren wollen und ob sie bereit sind, dieses Hinterlegungsrisiko erst einmal zu tragen".

Audretsch erklärte, die USA hätten noch nicht abschließend entschieden, wie sie weiter vorgehen wollten. Die International Trade Commission müsse innerhalb der nächsten 45 Tage feststellen, ob die US-Wirtschaft durch die Einfuhren tatsächlich geschädigt wurde. Erst am oder um den 15. Mai werde es also eine endgültige Entscheidung geben.

