UPDATE/Trump schockt Nato-Gipfel mit Standpauke zu Verteidigungsausgaben

-- Trump fordert höhere Ausgaben von meisten Nato-Ländern

-- Nato-Länder verpflichten sich zur Rechenschaft über Ausgaben

-- Nato verstärkt Kampf gegen Terrorismus

(NEU: Gipfel beschließt nationale Ausgabenpläne und Anti-Terror-Paket, Trumps Sprecher sieht Präsidenten hinter Nato-Beistandsverpflichtung)

BRüSSEL (AFP)--US-Präsident Donald Trump lässt bei seiner Forderung nach höheren Militärausgaben der europäischen Nato-Mitglieder nicht locker. Mit einer regelrechten Standpauke forderte Trump bei seinem ersten Nato-Gipfel am Donnerstag in Brüssel Verteidigungsausgaben von mindestens zwei Prozent der Wirtschaftsleistung. Die dort beschlossenen jährlichen nationalen Ausgabenpläne konnten ihn ebensowenig besänftigen wie der von Washington verlangte Beitritt der Nato zur internationalen Koalition gegen die Dschihadistenmiliz IS.

23 von 28 Nato-Mitgliedern gäben immer noch nicht zwei Prozent ihrer Wirtschaftsleistung für Verteidigung aus, sagte Trump in Brüssel. Viele dieser Nationen "schulden enorme Mengen Geld aus den vergangenen Jahren". Dies sei "nicht fair gegenüber den US-Steuerzahlern".

Auf Druck Washingtons verpflichteten sich die Nato-Länder, jährlich in Ausgabenplänen Rechenschaft abzulegen. Darin soll aufgeführt werden, wie das 2014 vereinbarte Nato-Ziel erreicht werden soll, die Militärausgaben binnen eines Jahrzehnts auf "Richtung zwei Prozent" der jeweiligen Wirtschaftsleistung zu erhöhen.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) begrüßte zu Gipfelbeginn, dass es nicht nur um Verteidigungsausgaben gehe, sondern auch darum, welche Fähigkeiten die Mitgliedstaaten der Nato tatsächlich zur Verfügung stellten. "Und ich glaube, hier kann sich Deutschland sehen lassen", sagte die Kanzlerin.

Trump scheint das wenig zu interessieren. Er machte dann klar, dass für ihn zwei Prozent das "absolute Minimum" sind. Deutschland kommt seit Jahren nicht über 1,2 Prozent hinaus.

Der US-Präsident forderte zugleich, dass die "Nato der Zukunft" ihr Augenmerk verstärkt auf den Anti-Terrorkampf und die Einwanderung richten müsse. Zudem solle das Bündnis die "Bedrohungen durch Russland" sowie den Schutz ihrer östlichen und südlichen Grenzen stärker in den Blick nehmen, sagte Trump bei der Einweihung eines Mahnmals zu den Terroranschlägen vom 11.September 2001.

Nachdem Trump im Wahlkampf auch die Beistandsverpflichtung gegenüber Ländern in Frage gestellt hatte, erhofften sich viele in der Nato hier ein klares Bekenntnis zu Artikel 5 des Nordatlantikvertrages. Es blieb aus. Der Europa-Experte Thomas Wright von der Washingtoner Brookings Institution bezeichnete Trumps Verhalten danach als "schockierend und schädlich". "Damit hatten wir nicht gerechnet", sagte ein Nato-Vertreter zu Trumps Rede.

Präsidentensprecher Sean Spicer suchte die Wogen zu glätten. "Wir spielen damit nicht", sagte er auf eine Frage zu Artikel 5. Trump sei hier "vollständig verpflichtet".

Durchgesetzt hat sich Trump auch mit der Forderung nach einem Beitritt der Nato zur Anti-IS-Koalition, der schon alle 28 Bündnis-Mitglieder angehörten. Die sei "eine starke politische Botschaft", sagte Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg. Auch Merkel begrüßte den Beitritt. Es sei aber klar, "dass damit keine neuen Beiträge Deutschlands verbunden sind".

Ausweiten wollen die Verbündeten die Einsatzzeiten der Awacs-Aufklärungsflugzeuge der Nato. Sie sollen nun nicht mehr nur von der Türkei aus den Luftraum über Syrien und dem Irak überwachen, sondern auch Flugzeuge im Einsatz dirigieren. Als "fliegende Gefechtsstände" würden die Maschinen keinesfalls eingesetzt, heißt es im Bündnis.

Beschlossen wurden auch die Einrichtung einer Anti-Terror-Abteilung an. Sie soll sich auch mit dem Problem ausländischer Kämpfer befassen, sagte Stoltenberg. Dies sind Dschihadisten aus Europa, die zum Kämpfen nach Syrien und Irak gehen und nach ihrer Rückkehr Anschläge verüben könnten. Für den Terrorbereich will Stoltenberg auch einen eigenen Koordinator des Bündnisses ernennen.

