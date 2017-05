UPDATE/Unternehmenskreditvergabe verstärkt sich im April weiter

--Kredite an nicht-finanzielle Unternehmen um 2,4 (Vormonat: 2,3) Prozent über Vorjahr

--EZB revidiert Vormonatswerte teilweise deutlich

--Geldmengenwachstum etwas schwächer als erwartet

(NEU: Details aus der EZB-Mitteilung, Reaktion eines Volkswirts, Hintergrund)

Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Kreditvergabe an Unternehmen im Euroraum hat sich nach Angaben der Europäischen Zentralbank (EZB) im April weiter verstärkt. Allerdings nahm die EZB einige Revisionen vor, so dass die höhere Kreditdynamik teilweise auf einer niedrigeren Basis beruhte. Nach Mitteilung der Europäischen Zentralbank (EZB) stieg die Kreditvergabe an nicht-finanzielle Unternehmen mit einer Jahresrate von 2,4 (Vormonat: 2,3) Prozent.

Das Volumen der an private Haushalte ausgereichten Kredite wuchs ebenfalls um 2,4 (2,4) Prozent, worunter die Kredite für den Hauskauf um 3,0 (2,9) Prozent zunahmen und die Konsumentenkredite um 4,6 (4,4) Prozent. Vorläufig hatte die EZB hier für März eine Jahreswachstumsrate von 4,7 Prozent gemeldet.

Die gesamte Kreditvergabe im Euroraum wuchs mit einer Jahresrate von 4,6 (revidiert: 4,9/vorläufig: 4,8) Prozent, wobei die Kreditvergabe an Private um 2,6 (revidiert: 2,7/vorläufig: 3,2) Prozent zunahm und die an den Staat um 9,7 (revidiert: 10,2/vorläufig: 9,8) Prozent.

Die Geldmenge M3, deren wichtigster bilanzieller Gegenposten die Kredite sind, wuchs im April mit einer Jahresrate von 4,9 (5,3) Prozent. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten ein M3-Wachstum von 5,2 prognostiziert. Im Dreimonatsschnitt erhöhte sich die Wachstumsrate auf 5,0 (4,9) Prozent. Erwartet worden war ein Plus von 5,1 Prozent. Das Wachstum der engeren Geldmenge M1 erhöhte sich auf 9,2 (9,1) Prozent.

Das Urteil von Helaba-Analyst Ralf Umlauf zu den Daten fällt gemischt aus: "Sein Urteil: Die Zahlen sind zwar solide und sprechen einer allmählichen Anpassung des EZB-Wordings nicht entgegen. Allerdings sehen wir nicht, dass sich monetär bedingter Preisdruck aufbaut", schrieb er in einem Kommentar.

Umlauf findet das Kreditwachstum "weiterhin wenig dynamisch" und weist außerdem darauf hin, dass das Geldmengenwachstum insgesamt noch immer von Umschichtungen aus längerfristigen Verbindlichkeiten profitiert, die nicht Bestandteil der Geldmenge sind.

Kontakt zum Autor: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/apo

(END) Dow Jones Newswires

May 29, 2017 05:15 ET (09:15 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.- - 05 15 AM EDT 05-29-17