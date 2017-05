UPDATE/VW-Chef wirbt für Konzernumbau - Aktionäre üben Kritik

--Aktionäre kritisieren Vergütungsmodell, Aufarbeitung Dieselskandal

--Pötsch: Es wird keinen schriftlichen Abschlussbericht von Jones Day geben

--Müller: Verbrennungsmotoren weiter wichtig

(NEU: Kritik Aktionäre, Kontext)

Von Markus Klausen

HANNOVER (Dow Jones)--Volkswagen-Chef Matthias Müller wirbt auf der Hauptversammlung für den Umbau des Autokonzerns und sieht VW bei der Aufarbeitung des Dieselskandals auf Kurs. VW werde offener für Partnerschaften und setze künftig verstärkt auf alternative Antriebstechnologien. Aktionäre honorieren die operative Entwicklung und die bisherigen Fortschritte bei der Neuausrichtung, nehmen aber Vorstand und Aufsichtsrat besonders beim neuen Vergütungssystem in die Kritik.

Im Gegensatz zur vorjährigen Hauptversammlung ist die Stimmung allerdings alles andere als aggressiv. Damals hatten diverse Aktionäre sowohl den Vorstand als auch den Aufsichtsrat angesichts des Dieselskandals teils heftig kritisiert. Herbe Kritik ist bisher nur in wenigen Beiträgen laut geworden.

Neues Vergütungsmodell in der Kritik "Wir lehnen das neue Vergütungsmodell ab", sagte etwa Hansgeorg Martius von der Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger (SdK). Positiv sei die Höchstgrenze, die nun eingezogen wurde. Ein Kritikpunkt seien aber die hohen Versorgungsbeiträge. Ähnlich äußerte sich der Präsident der Deutschen Schutzgemeinschaft für Wertpapierbesitz (DSW), Ulrich Hocker: "Das Vergütungsmodell ist zumindest zu hinterfragen", sagte Hocker.

VW hatte Anfang des Jahres nach massiver öffentlicher Kritik das Vergütungssystem geändert und Obergrenzen bei den Gehältern eingezogen. Der Vorstandschef verdient künftig maximal 10 Millionen Euro im Jahr, Vorstandsmitglieder höchsten 5,5 Millionen Euro. Auch die Bonizahlungen sollen geringer ausfallen und die Ziele, die für die Zahlung erreicht werden müssen, wurden angehoben. Insgesamt werden mit den Änderungen, die stärker an der künftigen Entwicklung ausgerichtet sind, die Fixgehälter erhöht und im Gegenzug der variable Anteil gesenkt.

Kein Bericht von Jones Day Kritik kommt von Aktionären auch an der andauernden Aufarbeitung des Dieselskandals. "Grundsätzlich wollen wir zwar den Aufsichtsrat entlasten", so Martius vom SdK. "Was wir aber nicht akzeptieren, ist, dass der Bericht von Jones Day gar nicht geschrieben wird", kritisierte der Aktionärsvertreter.

Der VW-Aufsichtsrat hatte die Anwaltskanzlei mit der Aufklärung des Diesel-Skandals beauftragt. Die Kanzlei hatte über ein Jahr lang massenweise Akten und Schriftstücke zum Abgasskandal durchforstet. Eigentlich sollte der Abschlussbericht veröffentlicht werden, später machte VW aber einen Rückzieher. "Um es klar zu sagen: Einen schriftlichen Abschlussbericht gibt es nicht und es wird ihn auch nicht geben", sagte VW-AR-Chef Hans Dieter Pötsch den Aktionären. Er begründete dieses Vorgehen mit rechtlichen Gründen.

Müller wirbt für Konzernumbau VW-Chef Müller warb in Hannover für den Umbau des Konzerns. Dabei sieht er keineswegs das Aus für klassische Verbrennungsmotoren. Im Gegenteil: VW investiert in den kommenden fünf Jahren mehr in die Weiterentwicklung des Verbrennungsmotors als in alternative Antriebe. "Moderne Verbrennungsmotoren bleiben (...) auf absehbare Zeit unverzichtbar", sagte Müller.

Bis 2022 sollen rund 10 Milliarden Euro in diese Technologie investiert werden. In alternative Antriebstechnologien hat VW in den vergangenen fünf Jahren rund 3 Milliarden Euro investiert. Diese Summe soll in den nächsten fünf Jahren auf rund 9 Milliarden aufgestockt werden, so Müller.

Im Gegensatz zur Hauptversammlung des Vorjahres, als Müller erstmals nach Ausbruch des Dieselskandals vor die Aktionäre trat, kann der Manager dieses Mal erfreuliche Geschäftszahlen und Fortschritte beim Umbau vorweisen. "Volkswagen präsentiert sich sehr robust - operativ und finanziell", sagte Müller laut Redetext vor rund 3.000 Aktionären in Hannover.

Für das VW-Management spricht trotz der enormen Belastungen aus dem Dieselskandal die operative Entwicklung: Im ersten vollen Jahr nach Ausbruch des Skandals verzeichnete der Konzern 2016 einen Milliardengewinn und profitierte dabei von der breiten Aufstellung mit seinen zwölf Marken. Daher soll auch die Dividende je Vorzugsaktie auf 2,06 Euro von lediglich 0,17 Euro im Jahr davor steigen. Die Ausschüttungsquote liegt damit bei 19,7 Prozent. "Wir verstehen das als Zwischenschritt auf dem Weg zu einer Ausschüttungsquote von 30 Prozent", erklärte Müller. "Das ist unser Ziel."

