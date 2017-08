UPDATE/VW und Fiat prüfen Kooperation bei leichten Nfz- Kreise

--Kooperation von VW und Fiat könnte Caddy oder Amarok umfassen

Von William Boston

BERLIN (Dow Jones)--Volkswagen und Fiat Chrysler haben Gespräche über die gemeinsame Produktion einiger leichter Nutzfahrzeuge geführt. Das sagten mit der Situation vertraute Personen. Eine Kooperation könnte künftige Modelle des Caddy von VW oder des Pickups Amarok, der vorwiegend in Europa verkauft wird, umfassen. Die Verhandlungen befinden sich den Informanten zufolge in einem frühen Stadium. Welchen Umfang oder geographische Reichweite eine solche Partnerschaft haben könnte, ist unklar.

VW-Nutzfahrzeug-Chef Andreas Renschler wolle das Volumen im Bereich leichter Nutzfahrzeuge bei geringeren Kosten vergrößern, so die eingeweihten Personen. Auch die Marktreichweite solle vergrößert werden. VW hatte Renschler vor rund zweieinhalb Jahren von Daimler abgeworben.

Die nun bei VW zur Debatte stehenden Maßnahmen erinnern an den Stuttgarter Autokonzern. Daimler kooperiert mit Nissan Motor beim Bau von Pickuptrucks in Europa und Südamerika auf Basis des Nissan Navara. Durch die Partnerschaft können die beiden Unternehmen Entwicklungskosten teilen.

Caddy und Doblo von einer Plattform Fiat Chrysler hatte vergangenes Jahr mit dem Fullback einen mittelgroßen Pickup in Europa und Chile auf den Markt gebracht. Mit dem Modell konkurriert der italienisch-amerikanische Konzern gegen den Amarok von Volkswagen und den Ranger von Ford. Der Wolfsburger Konzern setzt offenbar auf einen neuen Amarok, vor allem im Hinblick auf die Kooperation von Daimler mit Nissan. Würde sich Fiat Chrysler mit Volkswagen bei Pickup Trucks auf eine Zusammenarbeit verständigen, würde der Konzern um CEO Sergio Marchionne Zugang zu der Technologie des DAX-Konzerns erhalten.

Fiat Chrysler verfügt mit dem Doblo über ein dem Caddy von VW ähnliches Fahrzeug. Der Doblo wird in den USA unter dem Namen Ram ProMaster verkauft. Volkswagen und Fiat Chrysler könnten nun darüber verhandeln, den Caddy und den Doblo auf der gleichen Plattform zu produzieren.

VW plant keine Offerte für Jeep oder Fiat Chrysler Die Gespräche der beiden Autokonzerne finden zur gleichen Zeit statt, in der Great Wall Motor offiziell Interesse an Fiat Chrysler, und vor allem an der lukrativen SUV-Marke Jeep, geäußert hat. Aktuell werde ein Übernahmeangebot für den Autokonzern geprüft, so Great Wall am Dienstag.

Marchionne hatte sich in der Vergangenheit des Öfteren offen für einen Zusammenschluss mit einem anderen Autokonzern ausgesprochen. Bei General Motors war er beispielsweise abgeblitzt.

Informierte Personen sagten nun, dass Volkswagen derzeit weder ein Auge auf Jeep geworfen habe, noch eine Offerte für Fiat Chrysler erwäge. Der Wolfsburger Konzern erachte eine Übernahme von Fiat Chrysler als kompliziert und angesichts des nach wie vor nicht abgeschlossenen Dieselskandals schwierig abzuschließen.

