UPDATE2/Musikfestival "Rock am Ring" wegen Terrorwarnung unterbrochen

NÜRBURGRING (AFP)--Das Musikfestival "Rock am Ring" ist wegen einer Terrorwarnung am Freitagabend unterbrochen worden. Die Polizei in Koblenz begründete die Absage mit "konkreten Hinweisen, aufgrund derer eine mögliche terroristische Gefährdung nicht auszuschließen" sei. Die Ermittlungen liefen "mit Hochdruck". Details zu der Terrorbedrohung wollte die Polizei zunächst nicht nennen.

Der Veranstalter kam der Aufforderung der Polizei zur Unterbrechung der Großveranstaltung am Nürburgring nach und bat die zehntausenden Besucher, das Festivalgelände zu verlassen. Die Gäste sollten sich "ruhig und kontrolliert" zum Ausgang begeben. Der Veranstalter äußerte die Hoffnung, "Rock am Ring" am Samstag fortsetzen zu können.

Das Polizeipräsidium Koblenz betonte, die Unterbrechung sei vorsorglich erfolgt. "Da die Sicherheit an erster Stelle steht und eine Gefährdung von Festivalbesuchern in jedem Fall so weit wie möglich ausgeschlossen werden muss, wurde entschieden, das Festival für diesen Tag auszusetzen", hieß es in einer Erklärung.

Mit Blick auf den Selbstmordanschlag nach einem Popkonzert in Manchester sei bereits im Vorfeld das Sicherheitskonzept für "Rock am Ring" aktualisiert worden, teilte die Polizei weiter mit. Die Zahl der Einsatzkräfte sei deutlich auf rund 1.200 erhöht worden.

Das sehr populäre "Rock am Ring"-Festival hatte am Freitag begonnen und sollte noch bis Sonntag dauern.

