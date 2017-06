UPDATE2/Urteil zu Brennelementesteuer sorgt für Geldregen bei Atomkonzernen

--Eon und RWE heben trotz Geldsegens Prognose nicht an

--Bund hatte keine Gesetzgebungskompetenz für Erlass der Steuer

--SPD nutzt Urteil zum Angriff auf Schäuble

(NEU: Reaktion Eon und RWE, Fondsmanager Deser, Kritik an Schäuble)

Von Christian Grimm

BERLIN (Dow Jones)--Die Atomkonzerne haben einen Sieg vor dem Bundesverfassungsgericht gegen die Brennelementesteuer errungen. Die Steuer verstoße gegen das Grundgesetz und sei nichtig, urteilten die höchsten deutschen Richter. "Da sich die Kernbrennstoffsteuer nicht dem Typus der Verbrauchsteuer (...) zuordnen lässt, fehlte dem Bundesgesetzgeber die Gesetzgebungskompetenz für den Erlass des Kernbrennstoffsteuergesetzes ", erklärte das Gericht.

Die Richter fällten ihren Beschluss bereits am 13. April, veröffentlichten diesen aber erst am heutigen Mittwoch. Die Stromversorger Eon, RWE und EnBW hatten gegen die zwischen 2011 und 2016 erhobene Abgabe geklagt. Sie hatten in diesem Zeitraum 6 Milliarden Euro an den Staat gezahlt - Eon mit 2,8 Milliarden Euro den dicksten Brocken, gefolgt von RWE mit 1,7 Milliarden und ENBW mit 1,4 Milliarden. Die Unternehmen können nun darauf setzen, dass ihnen das Geld zurückgezahlt wird. Der schwedische Vattenfall-Konzern war von der Steuer nicht mehr betroffen, weil seine deutschen Kernkraftwerke seinerzeit schon nicht mehr am Netz waren.

Eon fordert am meisten zurück Eon verlangt zuzüglich Zinsen von 450 Millionen Euro sowie den gezahlten Steuern in Höhe von 2,85 Milliarden Euro insgesamt 3,3 Milliarden vom Bundesfinanzminister zurück. "Der damit verbundene Ertrag wirkt sich positiv auf den Konzernüberschuss, den Cashflow und die wirtschaftliche Nettoverschuldung der E.ON SE aus", erklärte der Versorger. Über die genaue Verwendung der Mittel sei noch nicht entscheiden. Weil es sich um einen einmaligen Effekt handelt, lässt Eon den Ausblick für operatives Ergebnis und Gewinn (bereinigten Überschuss) unverändert.

Auch Konkurrent RWE hat noch nicht entschieden, was mit dem Geldsegen geschehen soll. "Über eine etwaige Mittelverwendung gibt es derzeit keinen Beschluss", teilten die Essener mit. Die 1,7 Milliarden Euro an gezahlten Steuern sollen im neutralen Ergebnis verbucht werden. "Das bereinigte EBITDA und das bereinigte Nettoergebnis bleiben dadurch unbeeinflusst", heißt es in der Mitteilung.

Der Fondsmanager von Union-Investment, Thomas Deser, hatte auf den Hauptversammlungen der beiden Erzeuger vor gut einen Monat gefordert, dass RWE-Chef Rolf Martin Schmitz die Sondereinnahme zum Abbau der Verschuldung einsetzen sollte. Eon-Chef Johannes Teyssen hatte er ins Stammbuch geschrieben, die Steuerrückzahlung als Sonderdividende an die Aktionäre auszuschütten.

Kurse gehen steil nach oben Unmittelbar nach dem juristischen Erfolg zogen die Kurse der Energieerzeuger kräftig an. Die Titel von RWE und Eon pendelten sich am Vormittag auf ein Plus zwischen 4 und 5 Prozent ein.

Mit dem Richterspruch endet ein jahrelanges juristisches Tauziehen. Der Europäische Gerichtshof hatte in der Sache entschieden, dass die Kernbrennstoffsteuer im Einklang mit dem Europarecht steht. Doch mit der deutschen Verfassung ist sie unvereinbar, wie das Verfassungsgericht nun urteilte. Das Finanzgericht Hamburg hatte bereits 2013 die Gesetzgebungskompetenz des Bundes bezweifelt, den Fall aber zur Prüfung nach Karlsruhe übergeben.

Die SPD nutzte das Urteil zum Angriff auf Finanzminister Wolfgang Schäuble (CDU). "Fest steht: Es war Schäubles Gesetz, gesät voller handwerklicher Fehler. Schwarz-Gelb hatte es zu verantworten", monierte der stellvertretende Vorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion, Carsten Schneider. Die Rückzahlungen in Milliardenhöhe nannte er bitter. Aus dem Finanzministerium gab es bisher noch keine Reaktion auf die teure Entscheidung aus Karlsruhe.

Der Staat hatte bei neuen Brennelementen, die in die Reaktoren eingesetzt wurden, 145 Euro je Gramm Uran kassiert. Mit den Einnahmen sollten der Haushalt gestützt werden und Gelder für die Sanierung des maroden Atomlagers Asse der Staatskasse zufließen. Zuvor hatte die damalige schwarz-gelbe Bundesregierung die Laufzeit der Atommeiler verlängert, was den Betreibern stattliche Zusatzgewinne bescheren sollte. Wegen der Reaktorexplosion im japanischen Fukushima beschloss die Bundesregierung aber den Ausstieg aus der Verlängerung.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/chg/brb

(END) Dow Jones Newswires

June 07, 2017 05:49 ET (09:49 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.- - 05 49 AM EDT 06-07-17