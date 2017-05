Manch einer könnte denken, dass das iPhone in seinem Ursprungsland am teuersten ist. Doch entspricht diese Vorstellung nicht ganz der Realität. Vergleicht man die iPhone-Preise der USA mit denen aus anderen Ländern, stellt man schnell fest, dass US-amerikanische Smartphones schon fast zu den günstigsten gehören. In der Preisstudie "Mapping of the World's Prices 2017" der Deutschen Bank wurden die Kosten des Apple -Erfolgsproduktes von 33 verschiedenen Ländern zusammengestellt und verglichen. Das Ergebnis ist verblüffend.

So unterschiedlich sind die Kosten für ein iPhone

Grundlage der Untersuchung ist das iPhone 7 mit 128 GB. Die Deutsche Bank verglich hierzu die Endpreise aus 33 verschiedenen Ländern und bezog sich dabei auf Angaben der Apple Stores und verschiedener Online-Händler.

Wie man der angefügten Grafik entnehmen kann, sind die Türkei und Brasilien die Spitzenreiter der Liste. In der Türkei müssen iPhone-Fans mit Preisen von bis zu 1.200 US-Dollar rechnen. Begründet wird das mit der politischen Instabilität innerhalb des Landes sowie dem Wechselkurs. In Brasilien hingegen wirken sich Extra-Steuersätze auf den Preis aus. Hier werden nicht im Inland hergestellte Produkte zusätzlich besteuert.

Wirft man einen Blick in die Vereinigten Staaten, so sieht man, dass das iPhone dort vergleichsweise am günstigsten ist. 815 US-Dollar müssen US-amerikanische Kunden im Durchschnitt hinblättern, um ihr Wunschprodukt zu erhalten. Dennoch sollte erwähnt werden, dass es sich hierbei nur um einen Durchschnittspreis handelt, genau genommen kostet das Gerät nämlich 749 US-Dollar. In den USA werden die Steuern nicht im Grundpreis mit eingerechnet und müssen zusätzlich nachgezahlt werden. Da die Steuern der einzelnen Bundesstaaten variieren können, kann es auch zu unterschiedlichen Preissummen kommen.

Verkaufspreise in Deutschland

Im internationalen Vergleich liegt Deutschland noch im mittleren Bereich. Hierzulande muss man für das aktuelle iPhone 951 US-Dollar auf den Tisch legen. Das sind 17 Prozent mehr als in den USA. Immerhin eine kleine Verbesserung, für das iPhone 6 bestand noch ein Aufpreis von 22 Prozent.



Das Preisangebot in den USA klingt auf den ersten Blick also ziemlich verlockend. Doch lohnt sich ein Kauf im Ursprungsland des iPhones wirklich? Wie bereits erwähnt, sollte bedacht werden, dass es sich bei den US-amerikanischen Preisen um Nettopreise handelt, das heißt der Endpreis kann je nach Bundesstaat unterschiedlich ausfallen. Darüber hinaus fällt auch eine Einfuhrumsatzsteuer an, die bei einem Warenwert von bis zu 700 Euro bei 17,5 Prozent liegen kann. Man sollte es sich also gut überlegen, ob man ein iPhone als Urlaubssouvenir im Ausland kaufen möchte oder nicht.

Redaktion finanzen.net



Deutsche Bank Markets Deutsche Bank Markets



Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Marcio Jose Sanchez/AP, IgorGolovniov / Shutterstock.com, Deutsche Bank Markets