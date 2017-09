Urteil im Streit um Kohlekraftwerk in Stade vertagt

LÜNEBURG (dpa-AFX) - Der geplante Bau eines umstrittenen Kohlekraftwerks in Stade wird das niedersächsische Oberverwaltungsgericht auch am Mittwoch beschäftigen. Das teilte eine Sprecherin des Gerichts in Lüneburg zu dem am Dienstag begonnenen Verfahren mit. Gegen das Projekt haben der Naturschutzverband BUND und eine Anwohnerin geklagt. Sie befürchten negative Folgen für das Klima und die Gesundheit der Bürger. Das Kraftwerk soll der Versorgung eines Chemiebetriebs der Firma Dow dienen. Nach Angaben von Konzern und Stadt handelt es sich dabei um ein sogenanntes integriertes Industriekraftwerk, in dem auch andere Energieträger als Kohle genutzt werden sollen, darunter Biomasse und Wasserstoff./pkr/DP/tos