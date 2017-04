US-Außenminister will über Nordkorea im UN-Sicherheitsrat beraten

New York (Reuters) - US-Außenminister Rex Tillerson will bei einem Treffen des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen Ende April über das umstrittene Atomwaffenprogramm Nordkoreas beraten.

"Wir müssen darüber sprechen, wie wir als Sicherheitsrat mit Nordkorea umgehen", sagte die amerikanische UN-Botschafterin Nikki Haley am Montag (Ortszeit) auf einer Pressekonferenz. Sie wiederholte Forderungen von US-Präsident Donald Trump , dass sich auch China an Maßnahmen gegen Nordkorea beteiligen solle: "Seit mehr als 25 Jahren sagt China, dass sie wegen Nordkorea besorgt sind. Aber sie haben nicht gehandelt, als ob sie besorgt sind wegen Nordkorea. Diese Regierung will sie handeln sehen." Das Treffen der Außenminister im UN-Sicherheitsrat ist für den 28. April geplant. "Wir hoffen, dass möglichst viele Außenminister kommen", sagte Haley.

Trump trifft sich mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping in dieser Woche in Florida. Dabei dürfte das Atomwaffenprogramm Nordkoreas auch Thema sein. Trump hatte erklärt, notfalls im Alleingang gegen das Land vorgehen zu wollen.