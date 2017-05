US-Börsen eröffnen etwas fester - Apple-Zahlen erwartet

Bangalore (Reuters) - Die US-Börsen sind am Dienstag mit leichten Gewinnen in den Handel gestartet.

Vor der Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed und den Geschäftszahlen von Apple hielten sich viele Anleger mit Käufen im größeren Umfang zurück. Die Notenbank tritt am Dienstag zu ihrem zweitägigen Treffen zusammen. Es wird zwar nicht damit gerechnet, dass sie den Leitzins für die USA anhebt. Händler erhoffen sich jedoch Aufschluss über den weiteren geldpolitischen Kurs aus der Pressemitteilung, die am Mittwoch nach der Sitzung veröffentlicht wird. "Wird die Fed anerkennen, dass das Wachstum an Fahrt verloren hat, und damit die Erwartungen an eine Zinserhöhung dämpfen? Die Fed-Erklärung sollte diese Fragen beantworten, und auf dieser Basis werden die Händler tätig werden", sagte Hussein Sayed, Chefstratege bei FXTM.

Der Dow-Jones-Index der Standardwerte eröffnete mit einem Plus von 0,2 Prozent bei 20.952 Punkten. Der breiter gefasste S&P-500 stieg 0,2 Prozent auf 2392 Zähler. Der Index der Technologiebörse Nasdaq legte 0,2 Prozent zu und notierte erstmals über 6100 Stellen.

Die Apple-Aktien notierten 0,5 Prozent fester, nachdem sie bereits am Montag ein Rekordhoch erreicht hatten. Der Hersteller des iPhone legt noch am Dienstag seine Geschäftszahlen für das abgelaufene Quartal vor. Die Papiere des Pharmakonzerns Pfizer gaben dagegen 1,4 Prozent nach. Der Umsatz der Nummer eins der Branche ging unter anderem wegen der zunehmenden Konkurrenz von Nachahmermedikamenten zurück. Branchenexperten hatten dem Unternehmen mehr zugetraut.