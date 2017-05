US-Handelsminister nährt Hoffnung auf Neustart von TTIP

WASHINGTON (Dow Jones)--Die US-Regierung steht einem Neubeginn der Verhandlungen über das umstrittene transatlantische Freihandelsabkommen TTIP offen gegenüber. "Es gibt einen Grund, warum wir uns von TPP (pazifisches Abkommen) und nicht von TTIP zurückgezogen haben", sagte Handelsminister Wilbur Ross nach einem Treffen mit Bundeswirtschaftsministerin Brigitte Zypries (SPD) am Mittwoch in Washington.

Zypries' Staatssekretär Matthias Machnig (SPD) bestätigte das Interesse der Amerikaner. "Darüber ist gesprochen worden", sagte Machnig im Anschluss an das Gespräch mit Ross. Die Amerikaner wollten aber erst die Neuverhandlung des nordamerikanischen Freihandelsabkommens Nafta mit Mexiko und Kanada vornehmen, so Machnig, was in der Prioritätenliste weiter oben stehe. Der Staatssekretär verwies aber darauf, dass die Europäische Union für eine Wiederaufnahme der TTIP-Gespräche zuständig sei.

Trump hatte den Freihandel im Wahlkampf aufs Korn genommen Als eine der ersten Amtshandlungen hatte US-Präsident Donald Trump den Ausstieg der USA aus dem fast fertig verhandelten Abkommen TPP mit asiatischen Ländern verkündet. Eigentlich galten auch die Verhandlungen über TTIP zwischen der Europäischen Union und den Vereinigten Staaten als de facto erledigt. Vor allem deshalb, weil Trump im Wahlkampf die Freihandelsverträge schwer kritisiert hatte.

Ihm und seiner Regierungsmannschaft ist das hohe Handelsdefizit der Vereinigten Staaten ein Dorn im Auge. Sie fühlen ihr Land durch Exportländer wie China, Deutschland oder Japan auf die wirtschaftliche Verliererstraße geschickt. Deshalb wollen sie die Freihandelsabkommen neu verhandeln und hoffen so, der eigenen Industrie wieder zu einer Blüte zu verhelfen. Trump versprach seinen Wählern neue Jobs in den traditionellen Sektoren wie Stahl, Kohl und Autobau.

Deutsche Maschinen für die industrielle Renaissance Die Bundesregierung und die stark von Exporten lebende deutsche Wirtschaft fürchtet eine Abschottung der größten Volkswirtschaft der Welt. Das in Washington stetig wiederholte Mantra der Bundeswirtschaftsministerin lautete, dass Amerika ohne deutsche Maschinen und Anlagen seine industrielle Renaissance gar nicht schaffen kann.

Neben Ross hatte bereits der einflussreiche republikanische Sprecher der Repräsentantenhauses, Paul Ryan, der deutschen Besucherin einen Neustart von TTIP in Aussicht gestellt. Kenner des Washingtoner Politikbetriebs sagen, dass ein mögliches Abkommen einen neuen Namen brauche und um einige Bereiche abgespeckt werden müssten.

Gute Stimmung trotz Unstimmigkeiten Zypries zog ein positives Resümee ihrer Gespräche in Washington, die nach ihren Worten in guter Atmosphäre geführt wurden. "Es war eine gelungene Reise", sagte sie. Handelsminister Ross will im Juni nach Berlin kommen, um den begonnen Dialog fortzusetzen. Die SPD-Ministerin räumte aber freimütig ein, dass es zweifelsohne Differenzen gibt. So will die US-Führung Berlin wegen des großen Exportüberschusses Deutschlands nicht einfach so vom Haken lassen. Am Mittwoch hatte Zypries auch den US-Handelsbeauftragten Robert Lighthizer getroffen, der ihr deutlich machte, dass die Amerikaner über den Überschuss nicht einfach hinwegsehen wollen. "Die USA machen aber weiter Druck", meinte die Ministerin. Sogar ein Austritt aus der Welthandelsorganisation wird in der amerikanischen Hauptstadt nicht ausgeschlossen. Lighthizer ist zuständig für die Neuverhandlung der Handelsverträge.

Stahl bleibt Streitpunkt Für Ärger sorgten auch die Anti-Dumping-Zölle gegen europäische Stahlhersteller, die auch die deutschen Unternehmen Salzgitter und Dillinger Hütte treffen. Lighthizer betonte, das sei eine Entscheidung der Justiz, in der er sich nicht einmischen wolle. Darüber hinaus prüfen die USA viel weiterreichende Schutzmaßnahmen für die US-Stahlindustrie gegen ausländische Konkurrenz. Trump plant mit dem Argument der nationalen Sicherheit, billigere Importen zu erschweren. In den laufenden Beratungsprozess vor dem US-Kongress will die Bundesregierung noch einmal die Position der deutschen Stahlindustrie für einen offenen amerikanischen Markt einbringen, wie Zypries ankündigte.

Vor der gefürchteten Importsteuer müssen sich die deutschen Unternehmen aber wohl nicht mehr sorgen. Nach allem was sie höre, so Zypries, sei die sogenannte Border Adjustment Tax (BAT) in der Prioritätenliste nach hinten gerückt. Beobachter des US-Politikbetriebes berichten, dass Trump und seine Minister von dem Vorstoß abgerückt seien, weil die praktische Umsetzung für die Firmen gewaltige Probleme gebracht hätte. Nach US-Medienberichten hat Trumps Top-Wirtschaftsfachmann Gary Cohn vor den Chefs großer US-Konzerne die Idee de facto beerdigt.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/chg/cbr

(END) Dow Jones Newswires

May 25, 2017 00:08 ET (04:08 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.- - 12 08 AM EDT 05-25-17