US-Industrie fährt Produktion so stark hoch wie seit Jahren nicht mehr

Washington (Reuters) - Die US-Industrie hat ihre Produktion im April so stark angehoben wie seit Jahren nicht mehr.

Sie steigerten den Ausstoß zum Vormonat um 1,0 Prozent, wie die US-Notenbank Fed am Dienstag mitteilte. Das ist der größte Anstieg seit Februar 2014. Die Zahlen fügen sich ein in eine Reihe von positiven Wirtschaftsdaten, die zuletzt auf eine anziehende US-Konjunktur nach dem schwachen Jahresstart hindeuten. Die Fed hat angesichts der herrschenden Vollbeschäftigung den Leitzins zuletzt im März auf die Spanne von 0,75 bis 1,0 Prozent erhöht und will dieses Jahr noch zwei weitere Schritte nach oben folgen lassen. Viele Experten rechnen damit, dass die Notenbank bereits im Juni nachlegen wird.