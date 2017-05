US-Industrie steigert Produktion spürbar

Von Jeffrey Sparshott

WASHINGTON (Dow Jones)--Die Industrie in den USA hat im April ihre Produktion spürbar gesteigert. Der überraschend starke Zuwachs ist ein Zeichen, dass die US-Wirtschaft an Schwung gewinnt. Die Industrieproduktion stieg um 1,0 Prozent gegenüber dem Vormonat. Das ist die höchste Steigerung seit mehr als drei Jahren.

Zugleich kletterte die Kapazitätsauslastung auf 76,7 Prozent, wie die Federal Reserve weiter mitteilte. Im Vorfeld hatten Ökonomen einen Anstieg der Produktion lediglich um 0,4 Prozent prognostiziert, für die Kapazitätsauslastung war ein Wert von 76,3 Prozent vorhergesagt worden.

Positive Impulse kamen im April vor allem aus dem Automobilsektor und von den Lebensmittelherstellern. Auch die Versorger erhöhten ihre Erzeugung leicht. Im Vormonat hatte sich die Industrieproduktion um 0,4 Prozent (vorläufig: plus 0,5 Prozent) erhöht. Die Kapazitätsauslastung wurde mit 76,1 Prozent bestätigt.

Im verarbeitenden Gewerbe, das für einen Großteil der Industrieproduktion steht, wurde im April ebenfalls der höchste Zuwachs seit mehr als drei Jahren verzeichnet. Der Ausstoß stieg um 1,0 (Vormonat: minus 0,4) Prozent gegenüber dem Vormonat. Nach der schweren Rezession hat der Index nun ein neues Hoch erklommen.

Die US-Industrieaktivität hat die meiste Zeit im Jahr 2016 stagniert, zog aber zu Beginn dieses Jahres etwas an. Die Ursachen dafür waren ein stetiger Jobaufbau, eine starke Nachfrage aus dem Ausland und der überschäumende Optimismus nach der Wahl von Donald Trump zum US-Präsidenten.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/apo/mgo

(END) Dow Jones Newswires

May 16, 2017 09:33 ET (13:33 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.- - 09 33 AM EDT 05-16-17