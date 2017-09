US-Justizministerium klopft bei Versicherer Swiss Life an

Zürich (Reuters) - Die US-Behörden haben den größten Schweizer Lebensversicherer Swiss Life ins Visier genommen.

Das Justizministerium habe Swiss Life im Zusammenhang mit dem grenzüberschreitenden Geschäft mit US-Kunden kontaktiert, teilte der Zürcher Konzern am Donnerstag mit. "Swiss Life wird die Möglichkeit zum Dialog nutzen, um in Kooperation mit den US-Behörden ihr Crossborder-Geschäft aus der Vergangenheit darzulegen", hieß es in der Mitteilung. Das Portfolio mit US-Kunden hatte sich in der Vergangenheit auf bis zu eine Milliarde Franken belaufen und sei inzwischen auf rund 250 Millionen Franken geschrumpft.