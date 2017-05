US-Medienkonzern 21st Century Fox enttäuscht Anleger

NEW YORK (dpa-AFX) - Beim US-Unterhaltungsriesen 21st Century Fox (21st Century Fox (A)) lief es zu Jahresbeginn nicht so rund wie erwartet. Im Geschäftsquartal bis Ende März fiel der Überschuss verglichen mit dem Vorjahreswert von 841 auf 799 Millionen Dollar (736 Mio Euro), wie der Konzern von Medienmogul Rupert Murdoch am Mittwoch nach US-Börsenschluss mitteilte. Beim Umsatz gab es ein Minus von fünf Prozent auf 7,6 Milliarden Dollar. Hier hatten Analysten mit deutlich mehr gerechnet. Die Aktie büßte nachbörslich zeitweise um rund vier Prozent ein.

Vor allem die Filmsparte um das traditionsreiche Hollywood-Studio 20th Century Fox konnte mit dem erfolgreichen Vorjahreszeitraum nicht mithalten, als die Marvel-Comicverfilmung "Deadpool" die Kinokassen hatte klingeln lassen. Im Kabelgeschäft mit dem Nachrichtensender Fox News, der wegen Berichten über sexuelle Übergriffe hochrangiger Mitarbeiter in den Schlagzeilen steht, stiegen die Einnahmen um zwei Prozent. Die Werbeeinnahmen in den USA stagnierten jedoch, so dass die Ergebnisse auch hier unter den Erwartungen blieben./hbr/DP/he