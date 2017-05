US-Notenbank: Nächste Zinserhöhung dürfte 'bald' kommen

Die meisten Ratsmitglieder hätten sich dafür ausgesprochen, dass eine weitere geldpolitischen Straffung "bald" erfolge, hieß es in dem am Mittwoch veröffentlichten Protokoll zur jüngsten Sitzung des geldpolitischen Ausschusses (FOMC) vom 2. bis 3. Mai. Vor der letzten Zinserhöhung im März hatten die Währungshüter die Märkte ganz ähnlich auf den nächsten Zinsschritt vorbereitet. Damals hatte die Fed den Leitzins zum dritten Mal seit der Finanzkrise angehoben.

Anfang Mai hatte die Notenbank den Leitzins noch unverändert in der Spanne von 0,75 bis 1,00 Prozent gehalten. Zuletzt wurden in den USA mehrfach enttäuschende Konjunkturdaten veröffentlicht. Volkswirte gehen aber davon aus, dass der Aufschwung in den USA weiter in stabilen Bahnen läuft. "Es gibt für die Fed keinen Grund, den Zinserhöhungspfad zu verlassen", sagte Expertin Viola Julien von der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba).

Außerdem sprachen sich Fed-Mitglieder laut Protokoll erneut für einen Beginn der Rückführung der aufgeblähten Notenbankbilanz bis zum Ende des Jahres aus. Die US-Notenbank hatte im Kampf gegen die Wirtschafts- und Finanzkrise Staatsanleihen und mit Hypotheken besicherte Wertpapiere im Volumen von mehr als vier Billionen Dollar erworben. Dies hatte zu einem Anstieg der Bilanzsumme auf 4,5 Billionen US-Dollar geführt. Zinszahlungen und Tilgungen auf diese Papiere werden bislang stets reinvestiert, sodass das Volumen unverändert bleibt./jkr/he

WASHINGTON (dpa-AFX)

