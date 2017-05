US-Notenbank: Wirtschaft wächst weiter - Unternehmen bieten höhere Löhne

WASHINGTON (dpa-AFX) - Die amerikanische Wirtschaft ist laut dem jüngsten Konjunkturbericht der US-Notenbank Fed in den sechs Wochen bis Mitte Mai bescheiden bis moderat gewachsen. Gleichermaßen habe auch die Beschäftigung zugelegt, hieß es in dem am Mittwoch veröffentlichten Konjunkturbericht der Fed ("Beige Book"). Engpässe am Arbeitsmarkt weiten sich demnach aus und dort, wo sie am größten sind, boten viele Unternehmen höhere Löhne. Die industrielle Fertigung habe mäßig zugelegt, hieß es weiter. Die Konsumausgaben hätten sich unterdessen abgeschwächt./tos/he