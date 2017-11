US-Produktion zieht im Oktober überraschend deutlich an

GO

DAX legt zu -- Dow fester -- HeidelCement-Aktie legt zu -- E-Offensive: VW investiert Milliarden in China -- Bank warnt: Bitcoin ist ein Schneeballsystem -- Wirecard, Merck im Fokus

Elektro-Lkws: Eine kleine Schweizer Firma lässt Tesla ziemlich alt aussehen. Warum der Bitcoin in Simbabwe doppelt so viel kostet. Bank of England nimmt Kampf gegen Brexit-Krise auf. Nintendo-Aktie legt zu: Kommt der Super Mario-Movie?