US-Rüstungskonzern Northrop Grumman kauft Raketenmotorbauer Orbital ATK

FALLS CHURCH (dpa-AFX) - Die Übernahmewelle in der US-Luftfahrt- und Rüstungsbranche geht weiter: Northrop Grumman will den Raketenmotorbauer Orbital ATK kaufen, wie die Unternehmen am Montag mitteilten. Dafür zahlt der US-Rüstungskonzern rund 7,8 Milliarden US-Dollar (6,5 Mrd Euro) in bar - 134,50 Dollar je Aktie - und übernimmt zudem rund 1,4 Milliarden Dollar an Schulden von Orbital. Damit liegt die Gesamtbewertung bei rund 9,2 Milliarden Dollar.

Zuletzt lag die Marktkapitalisierung von Orbital ATK bei gut 6,3 Milliarden Dollar. Das Unternehmen hat 13 000 Mitarbeiter und baut Motoren und andere Teile für Raketen; zudem fertigt Orbital Satelliten. Der breit aufgestellte Rüstungskonzern Northrop Grumman wiederum liefert unter anderem Drohnen an die Bundeswehr . Im ersten Halbjahr 2018 soll die Übernahme abgeschlossen werden. Zuvor hatte das "Wall Street Journal" über einen bevorstehenden Deal berichtet.

Die Branche steht gegenwärtig vor einer der größten Übernahmen ihrer Geschichte: Der US-Mischkonzern United Technologies (UTC) (United Technologies) will den Flugzeugausrüster Rockwell Collins für insgesamt 30 Milliarden US-Dollar (25 Mrd Euro) kaufen. Dies wurde Anfang September mitgeteilt. Mit dem Zukauf würde ein Raumfahrtgigant geschaffen, der Düsenverkehrsflugzeuge und Kampfflieger von der Spitze bis zum Heck ausrüsten kann. Das setzt die Konkurrenz unter Zugzwang./men/stk/das