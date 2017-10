US-Verleger Si Newhouse gestorben

NEW YORK (dpa-AFX) - Der US-Verleger Si Newhouse ist tot. Newhouse sei am Sonntag im Alter von 89 Jahren gestorben, berichtete die "Vogue" unter Berufung auf einen Sprecher der Familie. Newhouse hatte bis vor einigen Jahren zusammen mit seinem Bruder Donald die von ihrem Vater gegründete Firma Advance Publications geleitet. Newhouse leitete die Magazinabteilung, zu der der Verlag Condé Nast mit Zeitschriften wie "Vogue", "New Yorker" und "Vanity Fair" gehört. "Vogue"-Chefredakteurin Anna Wintour bezeichnete ihn als einen "herausragenden Chef"./cah/DP/men