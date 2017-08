US-Verteidigungsminister Mattis berät im Irak über Kampf gegen IS

Baghdad (Reuters) - US-Verteidigungsminister Jim Mattis ist am Dienstag zu einem überraschenden Besuch im Irak eingetroffen.

Dort wird er mit Ministerpräsident Haider al-Abadi und Verteidigungsminister Afan al-Hajali über die nächsten Schritte im Kampf gegen die Extremistenmiliz Islamischer Staat (IS) beraten. Der Irak hat jüngst eine Offensive zur Rückeroberung der seit 2014 vom IS kontrollierten Stadt Tal Afar im Nordwesten des Landes begonnen. "Die Tage des IS sind sicher gezählt", sagte Mattis. "Aber es ist noch nicht vorbei, und es wird auch nicht bald vorbei sein."

Nach einer Rückeroberung von Tal Afar würden die irakischen Kräfte weiter in Richtung Westen vorrücken. Die Sicherheitskräfte seien in der Lage, gleichzeitig mehrere Einsätze zu fahren, fügte Mattis hinzu. Er wird US-Vertretern zufolge mit der irakischen Führung über die künftige Rolle von US-Einheiten im Irak reden und deren Beitrag zur Stabilisierung der Einsätze. Demnach sind größere Städte wie Mossul zwar bereits weitgehend von IS-Kämpfern befreit. Allerdings gebe es Zweifel, ob die irakischen Kräfte die Gebiete auch halten können.