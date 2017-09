USA: Kreditvergabe an Verbraucher steigt stärker als erwartet

WASHINGTON (dpa-AFX) - In den Vereinigten Staaten hat das Volumen der Verbraucherkredite im Juli stärker zugelegt als erwartet. Im Vergleich zum Vormonat habe die Kreditvergabe um 18,5 Milliarden US-Dollar zugenommen, teilte die US-Notenbank Fed am Freitag in Washington mit. Volkswirte hatten im Schnitt nur einen Zuwachs um 15,0 Milliarden Dollar erwartet. Im Vormonat war das Kreditvolumen um revidierte 11,8 (zuvor 12,4) Milliarden Dollar gestiegen./jha/ck