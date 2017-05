USA: Stundenlöhne steigen wie erwartet

WASHINGTON (dpa-AFX) - In den USA sind die Löhne und Gehälter im April wie erwartet gestiegen. Die durchschnittlichen Stundenlöhne legten zum Vormonat um 0,3 Prozent zu, wie das US-Arbeitsministerium am Freitag in Washington mitteilte. Volkswirte hatten einen Anstieg in dieser Größenordnung erwartet. Der Zuwachs im Vormonat wurde jedoch von 0,2 auf 0,1 Prozent nach unten korrigiert.

Im Jahresvergleich stiegen die Löhne im Februar um 2,5 Prozent und damit schwächer als erwartet. Gerechnet wurde mit einem Zuwachs um 2,7 Prozent. Die Rate vom März wurde von 2,7 auf 2,6 Prozent nach unten gesetzt. Die Lohnentwicklung spielt eine große Rolle für die Geldpolitik der US-Notenbank Fed./bgf/jsl/stb