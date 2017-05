Valls will bei Parlamentswahl in Frankreich für Macrons Bewegung antreten

PARIS (AFP)--Der sozialistische Ex-Premierminister Manuel Valls will bei der französischen Parlamentswahl im Juni für die Bewegung des neugewählten Präsidenten Emmanuel Macron antreten. Er wolle "Kandidat der präsidentiellen Mehrheit" sein, sagte der Sozialist am Dienstag im Sender RTL. Für die Wahl zur Nationalversammlung wolle er sich deswegen Macrons Bewegung "Le République en marche" anschließen. "Ich will den Erfolg von Emmanuel Macron."

Ein Sprecher von Macrons Bewegung betonte allerdings im Sender Europe 1, Valls sei noch nicht als Kandidat aufgestellt worden. "La République en marche "- bislang "En Marche!" - will bis Donnerstagmittag alle 577 Kandidaten für die Parlamentswahl am 11. und 18. Juni vorstellen.

Der Sozialist Valls hatte sich schon vor der ersten Runde der Präsidentschaftswahl für seinen früheren Wirtschaftsminister Macron ausgesprochen - und sich damit gegen seinen Parteifreund Benoît Hamon gestellt, der für die Sozialisten antrat. Valls und Macron vertreten ähnliche politische Ansichten: Der Ex-Premierminister gilt als sozialdemokratisch, der Ex-Wirtschaftsminister als sozialliberal.

Der am Sonntag zum neuen französischen Präsidenten gewählte Macron will sich bei der Parlamentswahl im kommenden Monat eine parlamentarische Mehrheit sichern. Die Kandidatur unter dem Banner seiner Bewegung steht auch Politikern anderer Parteien offen. Viele Sozialisten, aber auch Vertreter der Konservativen wollen sich Macron anschließen.

