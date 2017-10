Vassiliadis bleibt Chef der IG BCE

HANNOVER (dpa-AFX) - Michael Vassiliadis (53) bleibt an der Spitze der Industriegewerkschaft IG BCE. Er sei beim Kongress der Gewerkschaft mit 97,7 Prozent für weitere vier Jahre gewählt worden, teilte die IG BCE am Dienstag in Hannover mit. Vassiliadis ist seit 2009 IG BCE-Chef. Bei der Veranstaltung sprechen rund 400 Delegierte über die Politik für die kommenden Jahre. Bis Freitag stehen zahlreiche Politiker auf der Rednerliste, darunter Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und SPD-Chef Martin Schulz. Am Montag hatte Vassiliadis vor ersten Zeichen einer schleichenden Deindustrialisierung in Deutschland gewarnt. Statt die industrielle Wertschöpfung im Land zu halten, würden Industrieprojekte verzögert, Investitionen behindert und Arbeitsplätze gefährdet, sagte der IG BCE-Chef./cst/DP/jha