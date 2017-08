VDA erwartet Stickoxid-Verringerung um bis zu 14 Prozent

FRANKFURT (Dow Jones)--Die auf dem Dieselgipfel beschlossenen Maßnahmen dürften die Stickoxid-Emissionen im Straßenverkehr in Deutschland nach Einschätzung der Automobilbranche spürbar verringern. "Bis Anfang 2019 könnten die NOx-Emissionen im gesamten Straßenverkehr um 12 bis 14 Prozent sinken - gegenüber dem Stand Anfang 2017", sagte Matthias Wissmann, Präsident des Verbandes der Automobilindustrie (VDA). Voraussetzung sei, dass alle Akteure, auch die Politik und die Fahrzeughalter, sich engagierten.

Laut Modellrechnungen des VDA hat das Software-Update für Dieselautos mit den Schadstoffklassen Euro 5 und Euro 6 die größte Hebelwirkung. Mit 7 Prozentpunkten leiste es den größten Beitrag zur NOx-Reduktion, teilte der Branchenverband mit. Die Prämien, die Hersteller den Haltern von älteren Dieselfahrzeugen beim Kauf von Neuwagen anbieten, brächten voraussichtlich bis zu 2 Prozentpunkte. Der VDA geht dabei davon aus, dass etwa jeder zehnte diese Option wahrnehmen könnte. Hinzu komme mit 4,3 Prozentpunkten die "natürliche Bestandserneuerung" durch die Neuzulassungen von Euro-6-Fahrzeugen.

Insgesamt ergebe sich das Potenzial für eine NOx-Reduktion im gesamten Straßenverkehr in Deutschland von 12 bis 14 Prozent innerhalb von 24 Monaten. "Das wäre ein sehr großer Schritt zur Verbesserung der Luftqualität in Deutschland. Und vor allem tritt die Wirkung schon nach relativ kurzer Zeit ein", sagte Wissmann weiter.

Diese Instrumente seien "wesentlich intelligenter" als Fahrverbote, so der VDA weiter.

