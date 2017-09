Verdi-Chef Bsirske: Geld gegen Luftverschmutzung reicht nicht

BERLIN (dpa-AFX) - Der Vorsitzende der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi, Frank Bsirkse, hat die in Aussicht gestellten Millionenhilfen für die Kommunen gegen die Luftverschmutzung durch Diesel-Abgase als unzureichend kritisiert. "Dass die Kommunen 500 Millionen Euro vom Bund bekommen, um die Luftverschmutzung in den Städten und Gemeinden zu reduzieren, ist gut und überfällig, kann im Volumen aber nicht annähernd befriedigen", sagte Bsirske der Deutschen Presse-Agentur in Berlin.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hatte zusätzliche 500 Millionen Euro für Kommunen in Aussicht gestellt, um die Luftverschmutzung durch Diesel-Abgase zu reduzieren. Aus Sicht von Verdi ist eine Einmalspritze nicht ausreichend, da es unter anderem auch um die Umrüstung von Bussen und den Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs gehe. Die Kommunen müssten nachhaltig die Verschmutzung durch Dieselmotoren herunter fahren./bw/DP/zb