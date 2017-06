Oberstes Gericht entscheidet über milliardenschwere AKW-Klage

Düsseldorf (Reuters) - Im jahrelangen Streit zwischen den AKW-Betreibern und dem Bund um die milliardenschwere Kernbrennstoffsteuer will das Bundesverfassungsgericht am Mittwoch ein Urteil fällen.

Die Entscheidung werde gegen 9:30 Uhr veröffentlicht, teilte das oberste deutsche Gericht am Dienstag mit. E.ON, RWE und EnBW haben gegen die von 2011 bis Ende 2016 erhobene Abgabe geklagt. Sie fordern die Rückerstattung der gezahlten Summen. Dabei geht es um insgesamt knapp sechs Milliarden Euro.

Allein E.ON hat nach eigenen Angaben rund 2,8 Milliarden Euro gezahlt, RWE 1,7 Milliarden und EnBW gut 1,4 Milliarden Euro. Von einem Sieg könnten die Aktienkurse der Konzerne profitieren, erklärten die Analysten von Bernstein, zumal der Bund wohl noch Zinsen obendrauf zahlen müsste. Die Titel von RWE und E.ON gehörten am Dienstag mit Aufschlägen von jeweils rund 1,5 Prozent zu den größten Gewinnern im Dax. In den Vorinstanzen hatte es unterschiedliche Entscheidungen gegeben. Vor dem Europäischen Gerichtshof (EuGH) hatten die Versorger im Juni 2015 eine Schlappe hinnehmen müssen. Die Richter in Luxemburg entschieden, dass die Steuer nicht gegen EU-Recht verstößt.

E.ON, RWE & CO KÄMPFERISCH

Die Versorger hatten sich ungeachtet dieses Urteils kämpferisch gegeben. Das Thema sei mit dem Spruch des EuGH nicht abgeschlossen, hatte E.ON erklärt. Der EuGH habe nur über die Europarechtskonformität der Steuer entschieden. "Die Vereinbarkeit der Steuer mit dem deutschen Grundgesetz überprüft das Bundesverfassungsgericht in einem separaten Parallelverfahren." RWE hatte in dasselbe Horn gestoßen: "Wir halten weiter an unserer Rechtsauffassung fest, dass das Kernbrennstoffsteuergesetz nicht verfassungskonform ist."

Trotz der inzwischen erzielten Einigung mit der Bundesregierung in Sachen Atommüll-Entsorgung hatten die Versorger an der Klage gegen die Brennelementesteuer festgehalten. Einige andere Klagen wollen sie hingegen zurückziehen. Die Bundesregierung hatte nach der Reaktorkatastrophe im japanischen Fukushima 2011 den beschleunigten Ausstieg aus der Kernenergie beschlossen. Danach soll der letze deutsche Meiler Ende 2022 vom Netz gehen.

Hierfür hatten E.ON, RWE & Co und der schwedische Vattenfall-Konzern milliardenschwere Entschädigungen gefordert. Vor dem Bundesverfassungsgericht hatten sie im Dezember aber nur einen Teilerfolg erzielt. Sie sollen demnach für zwischen 2010 und 2011 getätigte Investitionen entschädigt werden. Der Gesetzgeber soll bis Ende Juni 2018 den Ausgleich regeln. Zweistellige Milliardenbeträge - wie von den Konzernen gefordert - dürfte es dabei aber nicht geben.