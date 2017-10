Verfassungsgericht setzt Unabhängigkeitserklärung Kataloniens aus

Anzeige

Anzeige

Heute im Fokus

Börse Frankfurt feiertagsbedingt geschlossen -- Neues von Facebook wegen Russen-Werbung -- Apple, Facebook, Alphabet im Fokus

Herber Rückschlag für Under Armour. Pfizer übertrifft Erwartungen. Apple stoppt iPhone-Talfahrt in China. Sony hebt Gewinnprognose an. Airbus verdient deutlich mehr. Hinweise auf russische Politanzeigen auch bei Google. Bank of Japan bestätigt geldpolitischen Kurs.